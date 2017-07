Mituri si adevaruri in estetica faciala

Comunicat de presa

Medicina estetica a devenit una dintre cele mai populare trucuri pentru corectarea unor mici defecte fizice si pastrarea aspectului tanar al chipului cat mai multa vreme. Parerile impartite cu privire la aceasta ramura a medicinei au favorizat, insa, aparitia a numeroase mituri, care arunca uneori o lumina negativa asupra procedurilor estetice si a acidului hialuronic in special. Domnul doctor Laurentiu Vladau (foto), specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, a enumerat cele mai frecvente mituri cu privire la aceasta substanta, explicand care este adevarul din spatele lor si daca exista sau nu riscuri pentru persoanele care apeleaza la astfel de proceduri.

Acidul hialuronic este periculos

Acesta este, cel mai probabil, unul dintre cele mai cunoscute mituri, insa specialistii asigura ca acidul hialuronic folosit actual in estetica faciala este cea mai sigura substanta de remodelare si volumizare. “Acest lucru se datoreaza faptului ca molecula folosita este foarte asemanatoare acidului hialuronic pe care il avem in mod natural in piele. Din aceasta cauza reactiile alergice sau granuloamele sunt extrem de rare”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Injectat in buze, acidul hialuronic duce la o deformare grosolana si aspect artificial

Acidul hialuronic este folosit pentru a corecta ridurile fine, verticale din jurul gurii aparute in special la fumatori, dar si pentru a oferi un plus de hidratare si stralucire buzelor si pentru a le volumiza usor. “In cazul volumizarii (maririi buzelor), atat medicii cat si pacientii trebuie sa tina cont de armonia si proportionalitatea segmentelor fetei si sa evite injectarea excesiva. Acest lucru se poate realiza prin injectare progresiva cu volume mai mici pana la obtinerea efectului dorit”, spune specialistul dermatolog.

Acidul hialuronic deterioreaza pielea in zona injectata

In cazul in care este injectat incorect si prea superficial, tratamentul cu acid hialuronic poate produce, intr-adevar, noduli si denivelari in zonele tratate. “Acest lucru poate fi evitat prin folosirea unui acid hialuronic de calitate si vascozitate potrivita indicatiei. Tehnica de injectare, precum si experienta si pregatirea medicului care efectueza procedura sunt foarte importante. De cele mai multe ori, nodulii aparuti in urma injectarii de acid hialuronic se remit odata cu masajul corect si trecerea timpului”, asigura domnul doctor Laurentiu Vladau.