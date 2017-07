Lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de remodelarea buzelor

Comunicat de presa

Considerate dintotdeauna un simbol de senzualitate, buzele voluminoase sunt in ziua de astazi in voga mai mult ca oricand, devenind un simbol al frumusetii si seductiei. Bloggeri, vedete de cinema sau personalitati publice apeleaza la proceduri de augmentare a buzelor pentru a obtine efectul atragator dorit, astfel ca tot mai multe femei sau barbati devin la randul lor interesati de astfel de tratamente. Domnul doctor Laurentiu Vladau (foto), specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, explica cele mai importante lucruri pe care o persoana trebuie sa le aiba in vedere atunci cand ia decizia de a-si remodela buzele.

Parerile despre remodelarea buzelor sunt impartite in randul populatiei, lucru datorat fie experientelor personale sau judecand rezultatele cunostintelor sau vedetelor pe care le urmaresc. Pentru a evita situatii in care in urma procedurii rezulta o infatisare complet artificiala, disproportionata, este recomandat ca pacientul sa se adreseze unui medic specializat in acest domeniu, intr-o clinica de referinta, astfel incat aspectul obtinut sa fie unul cat mai natural.

Ce este augmentarea buzelor si cand este recomandata

Remodelarea buzelor a devenit o interventie din ce in ce mai populara si necesitatea ei ar trebui foarte bine judecata de medic atunci cand este solicitata.

“Indicatia principala pentru remodelarea buzelor este centrata in jurul efectelor imbatranirii asupra acestei zone care duc la: stergerea delimitarii clare dintre partea semimucoasa portiunea rosie uscata) si cutanata a buzei, diminuarea volumului corpului buzei si reducerea hidratarii, aparitia de riduri verticale in jurul buzelor, in special la fumatori. O alta indicatie pentru volumizarea buzelor este prezenta de buze mici constitutional. Remodelarea discreta a buzelor cu acid hialuronic va conferi un plus de hidratare si fermitate buzelor, volum usor si un contur accentuat", explica domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog.

Procedura este dureroasa sau nu?

Procedura de remodelare a buzelor se realizeaza, de cele mai multe ori, fara anestezie sau cu anestezie topica (crema anestezica) in cabinetul medicului si dureaza intre 20-40 minute. Poate fi insotita de disconfort si durere usoara in timpul procedurii. Dupa incheierea tratamentului, este posibil ca buzele sa fie amortite timp de aproximativ 20 de minute.