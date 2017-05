Fii stilata ca o frantuzoaica. 5 trucuri de pus in practica, pentru o coafura minunata

Nu dispera insa. Francezii au o adevarata filozofie a frumusetii, cu tehnici perfectionate in sute de ani de istorie si trucuri de beauty transmise de femei din generatie in generatie.

Nu degeaba se spune ca frantuzoaicele au acel je ne sais quoi pe care ni-l dorim si noi. Iar un par sanatos si o coafura bine aleasa si intretinuta reprezinta un prim pas in obtinerea acelui look natural in care femeile din Franta au devenit experte.

In cautarea unor trucuri de frumusete care sa le ajute pe femei sa obtina coafura perfecta, o publicatie din Franta a vorbit cu hair-stylistii Christophe Robin si David Mallett care au intocmit o lista de urmat daca vrei ca parul tau sa arate mereu minunat.

1. Frantuzoaicele nu folosesc placa de par

Parul drept si lipsit de volum este si lipsit de personalitate, spun stilistii francezi care dezvaluie ca unul dintre secretele femeilor din Franta este volumul natural si onduleurile care par obtinute fara efort. Acest efect rebel si foarte-foarte sexy se obtine usor, daca ai la indemana aparatul de coafat potrivit. Un astfel de ondulator automat, spre exemplu, te ajuta sa selectezi 3 direc ii de ondulare; poti fie s selectezi de la stanga si de la dreapta pentru un aspect complet simetric sau poti alege setarea alternativa pentru un aspect natural, mai ciufulit. Poti obtine, deci, atat bucle lejere, dar si o coafura texturata, astfel incat sa te apropii cat mai mult de acel look nefinisat dar studiat, specific frantuzoaicelor.

2. Frantuzoaicele stiu sa cum se face cocul perfect

Femeile din Franta nu se incurca prea mult in detalii cand n-au avut timp sa isi spele parul. Un coc lejer, in varful capului, si putin sampon uscat este tot ce au nevoie atunci cand viata devine foarte solicitanta si iti rapeste timpul dedicat proceselor de infrumusetare.

3. Frantuzoaicele isi rezerva o zi din weekend ritualurilor de infrumusetare

Cei doi stilisti au povestit cum clientele lor isi rezerva o zi din weekend numai pentru ele. Fie ca merg la salon sau se derscurca singure, acasa, sfarsitul de saptamana este perfect pentru tratamente de regenerare a parului, ingrijirea bretonului si a varfurilor despicate. Chiar daca pare mult o zi, este singura din saptamana pe care o dedica ritualurilor de infrumusetare si nu o amana niciodata.

4. Frantuzoaicele isi spala parul mai rar

Pentru ca isi spala parul doar o data pe saptamana, atunci cand aplica si tratamentele pentru regenerare si crestere, parul frantuzoaicelor este mai des, cu fir gros, care se aranjeaza bine in coafura. In plus, acestea evita sa incarce parul cu prea multe produse de styling.

5. Frantuzoaicele cheltuiesc mai multi bani la coafor

A devenit o moda in Franta sa ai un buget serios pentru coafor. O coafura de calitate si o culoare mai rece, bine aleasa si aplicata, fac minuni. Toate acestea costa insa bani multi si probabil cunosti si tu preturile unui salon de lux.

Si tu poti concura o frantuzoaica la capitolul coafura, daca investesti putini bani in niste tratamente si aparate de calitate, care te vor ajuta sa ai nu doar un par aranjat perfect, ce te va pune in valoare, dar si unul care sa straluceasca de sanatate. Pana sa ajungi la stilist, poate te inspiri din imaginile de mai jos, pentru idei de coafuri care te vor face sa arati mai tanara.

Sursa foto: unslpash.com/Paolo Naomi/Eli Deferia/Larisa Birta