SEA-Quilibrium este noua poveste a parului Londa Professional, in culori naturale si multa miscare.

Surprinde esenta frumusetii autentice in culoarea parului tau! Acesta este indemnul directorilor globali Londa, care propun in acest sezon blonduri sclipitoare, cu nuante de roz si cenusiu, nuante de brun-inchis, precum lemnul de nuc, sau culori irizate, asemenea nisipului. Texturile diferite, precum onduleurile, valurile sau buclele voluminoase, nu vor face decat sa completeze aceste noi look-uri, pana la ultimul detaliu.

Tendintele in hairstyling si coafuri pentru sezonul Primavara/Vara 2017

Elementele definitorii ale sezonului de primavara/vara, vor fi surprinse cu ajutorul tehnicii de colorare SEA - Craft Baleyage. Ea va pune in valoare frumusetea naturala, exprimand cel mai bine tendintele noului an.

Londa Professional propune cinci lookuri pentru acest sezon, denumite sugestiv Sea-Craft Balayage – Grove Balayage, Sand - Drift Balayage, Shell Balayage, Pearl - Clam Balayage si Sea-Stack Balayage. Iata povestea lor:

Grove Balayage

Spiritul imprevizibil si revigorant al oceanului, este transpus in par prin tonuri somptuoase de maro inchis, imbinate armonios cu tonuri de gri. Rezultatul final este spectaculos, si transmite energie. Se creeaza un look puternic, potrivit unei stari de spirit fara griji sau prejudecati.

Sand - Drift Balayage

Chipul este scos in evidenta cu ajutorul unei tunsori lejere, texturate. Jocurile de tonuri deschise si luminoase, se combina cu cele inchise. Rezultatul final este un efect luminos. Ca si cand razele soarelui au fost captate in par.

Pentru ca nisipul auriu, lumina soarelui si umbrele au fost muzele acestui look, este un MUST ca parul sa fie colorat in tonuri mai inchise la radacina, iar lungimile mai luminoase. Onduleurile de final vor sublinia conturul fetei si o vor pune mai bine in evidenta.

Shell Balayage

Bazele inspiratiei acestui look au fost textura si modelul regasit pe carapacea scoicilor. Radacinile sunt aici in culori mai blande si mai vizibile pe varfuri, permitand nuantelor sa se contopeasca natural.

Pearl - Clam Balayage

Acest look propune un breton foarte scurt si stratificat, in care se regasesc o gama de nuante si culori, care vor reflecta sideful scoicilor in culori iridescente sau perlate. Blondul luminos va avea suvite pastelate de albastru si verde, care se vor intrepatrunde de-a lungul liniei de contur.

Sea-Stack Balayage

Robust si cu accente ascutite. Ultimul look propus de Londa Professional este reprezentat prin texturi ondulate si un wet-look. De la mijlocul lungimilor, pana la varfuri, vor cobori suvitele blonde, acest look celebrand frumusetea naturala a parului si chintesenta Sea – Quilibrum, perfectiunea imperfectiunii.

*Foto si informatii by Londa Professional