2017 este foarte aproape si o multime de tendinte in make-up si-au facut deja aparitia. Andreea Has, make-up artist la BottegaVerde.ro, ti-a pregatit o lista cu trendurile de machiaj inspirate direct din prezentarile de moda ale celor mai renumiti designeri. De la pleoape stralucitoare pana la buze rozalii, aceste look-uri nu trebuie lipseasca din optiunile tale pentru începutul de an.

„Fashion show-urile pentru sezonul urmator ne-au aratat ca trendurile in make-up pentru anul urmator se traduc printr-o reinterpretare a tendintelor anilor ’80. Culori indraznete, blush aplicat foarte sus pe obraz, mult sclipici. Totul sub forma unui joc. Asta se intampla in noul an cu machiajul, se transforma in experiment si joaca” spune Andreea Has, make-up artist www.bottegaverde.ro.

Buze naturale

Totul este despre naturalete, prospetime si tinerete, iar aceste lucruri nu pot fi subliniate mai bine decat prin pastrarea lor atunci cand alegi un make-up.

Opteaza pentru buze cat mai naturale, aplicand doar un balsam de buze care iti va hidrata pielea in sezonul rece si o va proteja impotriva vantului sau un ruj cat mai apropiat de nuanta proprie a buzelor.

Si daca vara lui 2016 a fost o reinterpretare a anilor ’90, vara lui 2017 va fi intru totul despre anii ’80. Combina buzele naturale cu un fard de pleoape - piersica pentru un look fresh, lejer si lipsit de imperfectiuni, asa cum ne-au aratat si modelele ce au defilat la prezentarea lui Jasper Conran.

Linia cu tus

Clasicul cat-eye nu se demodeaza, dar se schimba, asa cum a fost prezentat la fashion show-ul Elie Saab, unde modelele au purtat un cat-eye minimalist, cu o linie la baza coltului extern al ochiului care doar alungeste ochiul. Foloseste un tus negru.

Totodata, Wunderkind ne-a demonstrat cum linia de tus poate fi animata, iar tu poti experimenta cu diverse culori: verde jad, albastru, violet.

„Alege acest tip de make-up daca vrei sa ai un look jucaus si indraznet in acelasi timp. Descoperim ca linia grafica nu mai trebuie sa fie perfecta si ca trece printr-o transformare: se adopta culori in schimbul clasicei linii negre si de data asta se imbraca ochiul doar pana la capatul lui”, afirma Andreea.

Poti opta pentru aceste idei si pentru petrecerea de Revelion, iar pentru mai multa indrazneala incearca linia neagra cat-eye, suprarealista, care sa imbrace pleoapa superioara.

Sprancene statement

„Sunt din nou in trend. Poarta-le rasfirate sau aranjate, dar intotdeauna dese si lungi!” spune Andreea Has.

Acest trend continua sa se pastreze si sa se accentueze de la sezon la sezon. Conturarea sprancenelor in exces este expirata, dar mentinerea lor intr-o forma cat mai naturala, usor messy, iti va evidentia trasaturile chipului. Incearca creionul pentru sprancene gri si Kit-ul design pentru sprancene – Inchis pentru aranjarea si acoperirea spatiilor goale.

Ochi sclipitori

Inspirate din anii ’80, pleoapele sclipitoare sunt jucause si indraznete totodata, accentuand privirea si oferindu-i un aer seducator. Poarta sclipici, dar nu exagera. In cantitatea potrivita, acesta poate fi purtat si in timpul zilei. Alege fard de pleoape Lila, Verde sau Azuriu. Acestea sunt o optiune foarte buna si pentru petrecerile de sarbatori care sunt atat de aproape.

Ochi de raton

„Machiajul impecabil nu mai e neaparat o optiune pentru anul 2017. Asa ca uita de grija acoperirii liniei de tus decolorate sau de finisarea culorii intinse. Creeaza-ti un look cat mai rebel, messy si neglijent. Opteaza pentru machiajul monocrom al ochilor cu o culoare indrazneata”, completeaza Andreea, make-up artist BottegaVerde.ro.

Machiajul natural

Look-ul no make-up este din nou in trend. Poti obtine acel aspect de flawless skin si fara sa iti acoperi intreaga fata cu fond de ten. La fashion show-ul lui Michael Kors, make-up artistul Dick Page a folosit doar o atingere de concelear in zonele necesare, ca de exemplu in zona nasului si sub ochi, in rest a lasat pielea sa respire, alegand doar de o crema hidratanta. Astfel, a pus in evidenta fara efort frumusetea naturala.

„Opteaza doar pentru un fond de ten iluminator, bine aplicat pe ten si un fard de obraz, pentru putina culoare. Poti incerca si tehnica de draping, care se traduce prin aplicarea unui fard rozaliu in zona superioara a obrajilor, inspre ochi, realizand o conturare discreta si un look tineresc”, afirma make-up artistul de la BottegaVerde.ro, Andreea Has.

Buze excentrice

Indrazneste sa iti evidentiezi buzele cu nuante de roz sau mov si nu uita sclipiciul acasa! Noile trenduri, prezente pe catwalk-ul de la Fendi, ne anunta ca trebuie sa stralucesti, iar buzele tale pot capata o aura magica cu o singura atingere.

„Pentru ca e vorba despre stralucire, in 2017 renunta la rujurile mate si opteaza pentru cele satinate si mult mai hidratante. De asemenea poti incerca si lipstick-urile cu sclipici, fiind tot o varianta a anilor ’80”.

Tine cont de aceste tendinte pentru 2017 si cu siguranta nu vei da gres in alegerea make-up-ului in noul an! De asemenea, poti incepe sa le adopti inca de luna aceasta, astfel incat sa fii pregatita pentru petrecerile de sarbatori.

