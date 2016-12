Cum sa te mentii tanara si frumoasa atunci cand intri la menopauza.

Advertorial

1. Sfaturi de machiaj si frumusete pentru tenul matur: confort si prospetime garantate!

SE RECOMANDA

Creme sau uleiuri care accelereaza regenerarea celulara a tenului matur, redefinesc conturul fetei si asigura un ten mai luminos si mat.

Lotiuni BB care sunt simplu de aplicat pentru un ten perfect, cu aspect si stralucire naturala.

Redefinirea sprancenelor care tind sa se subtieze natural pe muchiile exterioare, folosind o penseta ce va va ajuta sa va intineriti privirea intr-o secunda! Pentru a va inviora aspectul, inlocuiti fardurile cu un creion deschis pe pleoapa superioara si un creion alb pe cea inferioara, adaugand putina mascara pentru a aduce un plus de contur ochilor dumneavoastra, fara a incarca inutil.

Rujuri naturale, cu nuante delicate, fructate.

NU SE RECOMANDA

Cremele de hidratare fara continut suficient de lipide pentru tenul matur.

Fardurile de obraz pudra care scot in evidenta ridurile, creioanele dermatograf care va intuneca privirea si nuantele de ruj inchise care evidentiaza ridurile fine.

SFATURI EXPERT

Fie ca sunt verzi, rosii, galbene sau portocalii, introduceti in alimentatia dumneavoastra in mod regulat fructe si legume de sezon proaspete intrucat acestea sunt bogate in antioxidanti. Perfecte pentru a va mentine pielea tanara.

2. Par frumos: adoptati un aspect natural, delicat.

SE RECOMANDA

Tunsoare de lungime medie sau de tip bob lejer care sa incadreze delicat fata.

Asigurati-va ca tunsorile scurte par feminine lasandu-va o suvita mai lunga pe care o puteti ascunde dupa ureche.

Daca forma fetei va permite, alegeti o tunsoare in scari sau chiar un breton. Tunsoare ideala pentru a acoperi ridurile de pe frunte!

Vopsea care se potriveste indeaproape cu nuanta naturala. Nu ezitati sa renuntati la vopseaua chimica in favoarea unui tratament cu pigmenti pe baza de plante, fara amoniac, care va va ingriji si ingrosa firul de par.

NU SE RECOMANDA

Tunsori foarte lungi asemanatoare celor de la 20 ani sau unele foarte scurte pe motiv ca sunt mai practice.

O tunsoare bob prea structurata ori netezita sau uscatul excesiv care nu va pune in valoare trasaturile.

Vopselurile uniforme fara nuante (care alungesc fata), nuantele de blond platinat (intrucat fac tenul sa para palid) sau nuantele de negru carbune (o culoare care scoate in evidenta pana si cea mai mica imperfectiune).

SFATURI EXPERT

Tonifiati-va scalpul prin aplicarea de masaje circulare timp de un minut in fiecare seara.

3. Tendinte la moda: Un echilibru inspirat intre moda si nevoile dumneavoastra principale.

SE RECOMANDA

Materiale textile estetice, croieli bine structurate si accesorii deosebite care sa va puna in valoare.

Incercati mai multe combinatii de imbracaminte. Purtati blugi cu o jacheta deosebita, ceea ce va va subtia bratele si talia, accesorizati cu o pereche de pantofi cu toc decupati pentru o nota eleganta. O geaca de piele alaturi de o rochie scurta cu croiala perfecta. Purtati accesorii asortate (esarfe, posete) pentru a va dinamiza infatisarea.

Incordati abdomenul si indreptati umerii pentru a obtine o pozitie dreapta ce va va intineri.

NU SE RECOMANDA

O doamna de 50 ani imbracata ca o adolescenta.

Codite impletite, clesti de par, jambiere etc. Odata atins pragul de cincizeci de ani, evitati aspectul de scolarita!

Nu purtati geci din imitatie de piele sau blugi prea mulati: materialele ieftine pot arata bine pe fete, insa nu sunt recomandate deloc pentru femei peste 30 ani!

SFATURI EXPERT

Evitati tocurile prea inalte care va pot pune probleme… In tinerete, flexibilitatea contracareaza obstacolele.

