5 ritualuri fascinante de ingrijire invatate de la gheisele care au sucit mintile a mii de barbati

Educate in artele frumoase, gheisele stiau sa cante, sa danseze, sa picteze, invatasera perfect arta conversatiei, stiau sa distreze oaspetii, pe care ii fermecau prin gratia lor asemanatoare balerinelor. Gheisele erau usor de recunoscut dupa machiajul lor specific, cu ten alb, de portelan, buze rosii si vestimentatia spectaculoasa. In spatele acestor aparente se ascundeau insa ritualuri indelungate de ingrijire, din care orice femeie moderna poate invata trucuri pretioase pentru a avea o piele perfecta si un ten fara cusur:

Atmosfera optima din casa, adevaratul secret al unei pieli hidratate si frumoase

Celebre pentru arta cu care reuseau sa creeze atmosfera intr-o incapere, gheisele stiau cat de important este sa mentii temperatura si umiditatea in parametri optimi. Mai ales in timpul iernilor uscate, ele inmuiau bucati mari de kimono din matase in apa distilata de trandafiri si le puneau la uscat in camere, pentru a pastra umezeala din aer si a parfuma incaperile.

Acum, ai la dispozitie solutii moderne pentru a mentine umiditatea din locuinta si a preveni afectiunile provocate de un aer prea uscat, precum iritatii, alergii sau probleme respiratorii. Acest umidificator de aer are un design functional si elegant care il face sa semene mai degraba cu o decoratiune luxoasa si il poti folosi atat pentru a pastra umiditatea optima, dar este suficient sa adaugi in apa cateva picaturi de ulei parfumat sau esenta de vanilie pentru a-ti improspata intreaga casa.

Dieta mediteraneana, ideala pentru longevitate

Japonezii sunt poporul cu cea mai mare speranta de viata din lume, iar acest lucru se datoreaza, in mare parte, dietei lor sanatoase, care include orez, peste, alge si multe legume. Pe langa beneficiile unei diete atat de sanatoase, gheisele se foloseau de alimente si pentru a-si ingriji pielea. De exemplu, se imbaiau in apa ramasa din clatirea orezului nefiert. Bobul de orez contine la suprafata substante cu proprietati antioxidante si emoliente, care protejeaza in mod natural impotriva actiunii razelor UV si previn ridarea tenului.

Ceaiul verde, secretul tineretii si al vitalitatii

Stiinta a demonstrat numeroasele beneficii ale ceaiului verde, o bautura cu numeroase proprietati antibacteriene, antiinflamatoare si antioxidante. Gheisele erau antrenate in ritualul prepararii ceaiului, pe care il consumau in cantitati impresionante, pentru a-si detoxifia organismul. De asemenea, ceaiul verde concentrat era folosit pentru a elimina definitiv acneea si a hidrata pielea, scrie Katjuju.com. Cel mai bun este ceaiul Matcha, un concentrat care contine la fel de multi antioxidanti ca 10 cesti de ceai verde si care poate fi folosit si la prepararea prajiturilor sau a shake-urilor.

Cel mai bun scrub natural este sarea de mare

Sarea de mare a fost indelung folosita pentru eliminarea celulelor moarte ale pielii si pentru combaterea celulitei. Gheisele amestecau sarea de mare cu frisca, apoi o aplicau pe piele si se masau cu energie. Acum, ai la dispozitie numeroase uleiuri naturale, hidratante, pe care le poti folosi in combinatie cu sarea de mare pentru a-ti exfolia si hrani pielea. Iti recomandam uleiul de cocos sau de camelia, untul de shea sau de cacao sau uleiul de argan, pentru a maximiza efectele.

Un demachiant bun te scapa de multe probleme ale tenului

Demachierea era ritualul caruia gheisele ii acordau cea mai mare atentie. Pentru ca foloseau o pasta alba pentru a-si acoperi tenul, ruj rosu si un machiaj puternic al ochilor, nu era suficient sa se spele pe fata pentru a-si curata tenul, scrie BlowLtd.com.De aceea, gheisele foloseau intai un ulei pentru a-si sterge urmele de machiaj si abia apoi treceau la curatarea propriu-zisa a tenului. Urmeaza si tu acest sfat si nu te culca niciodata fara sa iti demachiezi tenul si sa te speli pe fata apoi. Resturile de machiaj astupa porii si favorizeaza aparitia acneei si a punctelor negre, asa ca un ritual sanatos de curatare te va feri de astfel de probleme.

Tu stiai toate aceste trucuri de ingrijire? Care crezi ca este cel mai eficient pentru tine?

Sursa foto: Shutterstock