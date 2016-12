Propunerile in materie de hairstyling pentru sezonul primavara/vara 2017 au iesit la lumina. Colectia Urban Dream este semnata de Lucian Busuioc si echipa sa de la Artist Salon & Academy.

Pentru sezonul de primavara/vara 2017, Artist Salon & Academy propune o colectie de tunsori si coafuri, ce are ca tema societatea urbana.

Urban Dream are ca prima sursa de inspiratie perioada anilor ’70 in ceea ce priveste volumul, textura, miscarea.

Formele curbate specifice lucrarilor celebrei arhitecte Zaha Hadid, se regasesc si ele atat in tunsoare/styling, cat si in vestimentatie.

Propunerea colectiei sunt look-urile in contrast, nuante inchise vs. nuante deschise, culori prafuite ce completeaza tunsorile complexe cu stratificari, trepte exagerate si indraznete in partea de top.

„In ceea ce priveste tunsoarea si stylingul, am realizat tunsori scurte dar cu trasee lungi, trepte, volum, par intors catre exterior, textura afro, aspect natural si foarte multa miscare” declara Lucian Busuioc, Top Artist Team Global Wella Professionals.

Texturile suprapuse combinate cu formele rotunjite aduc un element de noutate pentru sezonul primavara/vara 2017.

In materie de culoare, lucrarile sunt in contrast deschis-inchis, respectiv culori inchise cu accente de verde smarald, mov ametist, galben lime, albastru marin ce ne trimit cu gandul la graffiti si culori deschise, degradeuri, blond cenusiu, blue denim, gri prafuit, lavanda, alb perlat, roz piersica.

Haircut: Lucian Busuioc, Stefan Sultanoiu

Haircolor: Florina Vatafu

Outfit: Bianca Popp, Spoff

Make-up: Malvina Isfan, Stefania Badila

Photo: Silviu Daniel Enache

* Informatii si foto oferite de Wella, SS 2017 Urban Dream