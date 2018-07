4 provocari pe care le intampina noile mamici in primele luni dupa nasterea bebelusului

Nimic nu se compara cu sentimentul pe care il are o femeie cand isi aduce pe lume bebelusul. Insa lunile care urmeaza, oricat de frumoase si incarcate de experiente noi ar fi, sunt si pline de provocari, de necunoscute si, pentru multe mamici, momente dificile, in care se simt coplesite de situatie.

De aceea, un lucru care poate fi de ajutor este sa stii ca nu esti singura care trece prin asemenea momente si ca ele pot fi depasite daca te pregatesti mental din timp. Iata care sunt cele mai mari provocari pe care le intalnesc proaspetele mamici:

Lantul noptilor nedormite

Oboseala devine o constanta in viata proaspetelor mamici, care trebuie sa isi adapteze si sa isi fragmenteze programul de somn in functie de cel al bebelusului. Psihologii sunt insa de parere ca acei parinti care fac cu randul la a avea grija de bebelus pe timpul noptii reusesc sa se odihneasca mai bine si sa evite eventualele probleme care ar putea aparea intre ei pe fondul oboselii.

De exemplu, daca ai convenit cu partenerul tau sa aiba el grija de cel mic in timpul noptii, nu va trebui decat sa ii pregatesti biberonul. Asigura-te ca acesta este sterilizat impreuna cu suzetele si ca laptele este la indemana. In plus, pentru a salva si mai mult timp si efort, dar si pentru a te asigura ca micutul tau este ferit de bacterii sau virusuri, poti folosi un astfel de sterilizator de biberoane, care pastreaza produsele sterile pana la 24 de ore. Dupa cum vezi, cu ajutorul acestuia nu mai este nevoie sa fierbi separat fiecare biberon, asa ca vei avea un lucru in minus pentru care sa iti faci griji.

Problemele cu alaptarea

„Multe mamici se simt presate de mitul ca alaptarea vine natural”, spune Lisa Spiegel, autoarea unei carti de parenting. „Insa pentru cele mai multe femei acest lucru pur si simplu nu este adevarat. Poate ca alaptarea se simte natural abia dupa cateva saptamani, insa este nevoie de mult antrenament pentru a ajunge acolo”, completeaza ea. Pediatrii incurajeaza mamicile sa isi alapteze bebelusul inca din prima zi, datorita beneficiilor pe care laptele matern il aduce micutilor. Insa Spiegel este de parere ca mamicile ar trebui sa alapteze, cel putin la inceput, atat cat se simt confortabil si sa foloseasca o pompa de san si un biberon pentru a-si hrani bebelusul, atunci cand se simt prea obosite sau stresate sa alapteze.

„Daca ai probleme in a prinde bebelusul la san, iar acest lucru te frusteaza, ori daca esti obosita si stresata, alaptarea nu va fi o experienta foarte placuta”, motiveaza ea.

Femeile care intampina probleme cu alaptarea pot apela inclusiv la un specialist in lactatie, care poate oferi sfaturi pretioase sau poate observa mamica si copilul, pentru a identifica potentialele greseli care ingreuneaza acest proces.

Presiunea pusa pe relatia ta

„In primul an probabil te vei gandi sa divortezi ce cateva ori, iar asta este perfect normal. Pana la urma, sa te adaptezi la noul tau rol de mama poate adauga un plus de stres chiar si asupra celor mai puternice relatii”, spune terapeutul Jean Kunhardt. Cei mai multi parinti se asteapta ca un bebelus sa le intareasca relatia, insa cand acest lucru nu se intampla, pot avea senzatia ca undeva au luat o decizie gresita. „Proaspetele mamici simt uneori ca partenerul lor nu intelege pe deplin cu ce se confrunta ele si ce inseamna sa ai grija de un bebelus 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana”, adauga Kunhardt.

Terapeutul le recomanda proaspetelor mamici sa fie mai directe in relatia cu partenerul si sa le spuna exact de ce anume au nevoie, si sa nu se astepte ca acesta sa le citeasca gandurile. De asemenea, impartirea echitabila a sarcinilor casnice, astfel incat sa nu ai senzatia ca tu esti responsabila pentru toate, poate detensiona relatia si poate duce la o intelegere mai buna cu partenerul de cuplu.

Stresul de a-ti recapata silueta

Nu exista o perioada de timp bine stabilita in care corpul femeilor dupa sarcina revine la forma initiala. Cele mai norocoase constata ca au scapat de kilogramele puse in timpul sarcinii fara sa faca ceva in mod special. Altele raman cu cateva kilograme in plus pentru totdeauna. Corpul fiecarei femei este diferit si raspunde diferit unei sarcini, motiv pentru care nu ar trebui sa te simti presata sa iti reintri in forma in timp record.

Presiunea este cu atat mai mare cu cat vedem zilnic vedete care au nascut si se lauda cu un abdomen perfect plat cateva saptamani mai tarziu. Insa terapeutii ne avertizeaza ca aceste imagini nu reflecta intotdeauna realitatea si exista numeroase trucuri prin care obiectivul aparatelor de fotografiat poate fi pacalit.

O dieta sanatoasa, mai ales in perioada in care alaptezi, combinata cu cateva exercitii fizice usoare sau plimbari te pot ajuta nu numai sa te simti mai increzatoare in corpul tau, dar si sa iti recapeti energia si buna dispozitie.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Natalia Deriabina