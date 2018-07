Cum sa iti pregatesti copilul din timp pentru prima zi de scoala - 5 sfaturi utile pentru orice parinte

Prima zi de scoala pentru orice copil este o experienta care vine cu numeroase schimbari si noi provocari. Nu stii niciodata care o sa fie reactia copilului atunci cand va pasi pentru prima data in clasa, insa e bine de stiut ca te poti pregati din timp ca sa fii sigura ca cel mic va avea o zi de neuitat.

Asa ca daca si tu esti unul dintre parintii care deja sa gandeste cum sa se pregateasca impreuna cu cel mic pentru prima zi de scoala, iata cateva sfaturi care iti vor fi de mare ajutor:

Vizitati impreuna scoala

O scurta vizita la scoala unde copilul tau va incepe sa mearga din toamna este o buna metoda ca sa il obisnuiesti cu ceea ce va urma. Cercetatorii de la OISE (Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto) au aflat in urma unor studii faptul ca majoritatea copiilor sunt suparati sau speriati in prima zi de scoala pentru ca nu stiu ce va urma sa se intample.

Tocmai de aceea, ar fi o idee buna daca ati merge impreuna sa vizitati scoala, salile de clasa si terenul de joaca. Totodata, e bine sa vorbiti cat mai mult despre prima zi de scoala. Toate aceste lucruri il vor ajuta pe cel mic sa se familiarizeze din timp cu noua experienta. Tine cont sa verifici cand poti programa o vizita la scoala, in functie de programul de lucru al scolii.

Ajuta-l sa isi faca prieteni noi

Probabil ca una dintre cele ingrijorarile celor mai multi dintre parinti este modul in care cel mic va interactiona cu noii sai colegi si daca va reusi sa isi faca repede prieteni. In cazul in care cunosti deja cativa vecini sau prieteni care isi vor duce copii la aceeasi scoala, problema este rezolvata pe jumatate. Poti sa planifici pe timpul verii cateva iesiri impreuna astfel incat cei mici sa se cunoasca mai bine.

In schimb, daca nu ai reusit sa gasesti cunostinte, todaysparent.com te invata cateva solutii simple. Cel mai bine este sa vorbiti despre ce activitati interesante vor face la scoala, bucuria de a cunoaste persoane noi si de a se juca impreuna. Schimbul de roluri poate fi un exercitiu util.

Cumparati rechizite impreuna

Un truc simplu care cel mai probabil il va entuziasma pe cel mic este sa alegeti impreuna rechizitele pentru scoala. Lasa-l sa isi aleaga singur cutia in care isi va pune pranzul, sau chiar penarul, cel mai probabil personalizat cu personajele preferate din desenele animate. Astfel, va avea mai multa incredere cand va pasi in clasa, stiind ca are cu el obiectele preferate.

Iar ca sa iti usurezi putin aceasta munca, pentru ca ar putea sa dureze ceva mai mult pana cand cel mic sa va hotari ce anume ii place cel mai mult, poti opta sa faci cumparaturile online. Si cum ghiozdanul nu trebuie sa lipseasca, poti trage repede un ochi peste aceste ghiozdane online de pe officedirect.ro si cu siguranta cel mic isi va gasi modelul preferat.

Stabileste o rutina

Ajuta-l sa invete incet rutina mersului la scoala. Poti face asta daca stabilesti o ora zilnica de trezire dimineata si planifici mesele in jurul aceleiasi ore la care ar trebui sa manance daca ar fi la scoala. Nu e nevoie sa faci asta intereaga vara, ci macar cu cateva saptamani inainte de inceperea scolii. Astfel, il vei ajuta sa se obisnuiasca mai usor cu programul de la scoala.

Fa din prima zi de scoala o zi speciala

Si noi am trecut prin asta si stim ca prima zi de scoala va ramane o amintire de neuitat. Asa ca poti alege sa faci ceva special pentru prima zi. Asta poate insemna sa ii pregatesti o gustare festiva si chiar sa stabilesti cum va decurge intreaga zi, de la uniforma pe care o va purta, ora la care va veti culca si trezi urmatoarea zi. Incearca sa nu faci totul in graba si sa pregatesti fiecare detaliu cu grija.

Probabil ca nimic nu te va asigura ca prima zi de scoala va decurge asa cum ti-ai dori, insa, daca te pregatesti din timp si vorbesti cat mai deschis cu cel mic despre ceea ce va urma, ai si mai multe sanse ca prima zi de scoala sa fie o experienta de neuitat.

Sursa foto: Shutterstock