Produse unice la nivel mondial prezentate in premiera la un targ pentru copii Baby Boom Show, 8 – 11 martie 2018, ROMEXPO

Comunicat de presa

Asa cum si-a obisnuit publicul, Baby Boom vine si de aceasta daca cu peste 300 de brand-uri reprezentate, super oferte la mii de produse, cursuri, servicii medicale, pachete de nastere, celule stem si multe altele.

Produse prezentate in premiera la Baby Boom Show

Editia de primavara este caracterizata de un numar mare de noutati prezentate in premiera viitorilor parinti doar la Baby Boom Show.

Singurul carucior din lume ce poate fi pliat cu landoul pe el City Tour Lux de la Baby Jogger, este aduse in Romania de compania Graco si va fi adus in fata publicului vineri, 9 martie, de la ora 15.00 pe scena amplasata la intrarea in Pavilionul Central ROMEXPO. Brand-ul american Baby Jogger, atat de iubit in Europa si ales de majoritatea vedetelor de la Hollywood, se remarca prin cel mai simplu si intuitiv sistem de pliere: Quick-Fold, greutatea redusa, calitatea exceptionala a materialelor si silentiozitatea absoluta.

Kerttu Safari lansare exclusiva - Kerttu Safari este lansat acum la nivel european si va putea fi vazut, testat si admirat 100% doar incepand cu 8 martie, online pe kerttu.ro si in magazinele partenere, iar offline doar la Baby Boom Show, la standul TIA caruciorbebe.ro, unic importator si distribuitor Kerttu in Romania.

Prezentarea de moda a colectiei Maravillosa by KIDissue – conceptul unic in lume de hainute extensibile si reglabile pentru copii by KIDISSUE – sambata, 10 martie, de la ora 15.00 pe scena amplasata la intrarea in Pavilionul Central ROMEXPO.

Produs unic in Romania - Chicco Baby Hug 4 in 1 se prezinta la Baby Boom Show. Acesta devine pe rand: landou co-sleeping, fotoliu, primul scaunel si scaun de masa.

Sipup Innovation lanseaza Sipahh – paie cu perle aromate pentru lapte.

Prim scaun auto pentru copii cu airbag, din lume – MaxiCosi AxissFix Air de la BebeConcept.

Tara Jucariilor si Fashion Area noile proiecte Baby Boom Show

In aceasta primavara, Baby Boom Show vine cu o noua sectorizare menita sa aduca mai aproape de vizitatori punctele de interes ale evenimentului. Astfel, pe etajul 1 din Pavilionul Central ROMEXPO sunt amplasate Tara Jucariilor si Fashion Area.

Tara Jucariilor aduce laolalta cele mai noi si diversificate jucarii si jocuri, cel mai mare spatiu de joaca organizat alaturi de Divertiland si cele mai distractive ateliere pentru copii mari si mici. Jocuri de constructie, carti, centre de joaca, jucarii pentru dentitie, jucarii din materiale organice – sunt doar o mica parte din distractiile disponibile timp de patru zile la ROMEXPO.

In cadrul Fashion Area, cei mai mici dintre vizitatori vor beneficia de cele mai chic hainute, in culori si croieli la moda sau realizate din materiale bio.

Noutatile Baby Boom Show

Nicio editie fara noutati – aceasta este deviza Baby BoomShow!

Ce vor mai gasi vizitatorii in cadrul evenimentului?

Joie I-Level - cea mai confortabila scoica auto, dotata cu sistem inteligent de inclinare a sezutului Intelli-Snug si certificata I-Size.Unghiul de inclinare de 157 de grade ofera o poziție ergonomica bebelusului, perfecta pentru zona lombara, ajutand semnificativ si procesul de oxigenare si digestie al bebelusului;

Graco Turn2Reach – ce se roteste la 360° pentru a permite scaunului auto sa se roteasca spre usa, oferind acces usor la copil si reducand disconfortul in timp acesta este pus sau ridicat din scaunul auto;

Pictura magnetica - noua modalitate de a bucura copiii si a le oferi o modalitate distractiva de a petrece in casa zilele ploioase. Fata de pictura murala, acest tip de pictura este interactiva si ofera copilului posibilitaterea de a-si dezvolta imaginatia cu ajutorul elementelor magnetice;

Premergatoare multifunctionale;

Carucioare pentru gemeni;

Tricicleta ce poate fi transformata si in valiza;

Momente artistice;

Singrul Centru de Recuperare Medicala realizat alaturi de Kinetobebe;

Cele mai multe si informate cursuri pentru parinti.

Discount-uri exclusive timp de patru zile

Pana la 80% este cel mai mare discount anuntat de expozantii editiei de primvara Baby Boom Show! Mii de produse si servicii vor beneficia de preturi speciale doar intre 8 si 11 martie la ROMEXPO, ofertele pornind de la reduceri de 5%.

Baby Boom Show pe scurt:

Program de vizitare, Pavilion A

► 8 – 10 martie 2018, zilnic intre orele 10:00 – 19:00

► 11 martie 2018, intre orele 10:00 – 18:00

► Tarif bilet intrare in pavilionul A – 10 Ron

Acces gratuit pe 8 si 9 martie pe baza invitatiei online disponibila pe www.babyboomshow.ro