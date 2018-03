Mama de fata: 7 lucruri pe care sa i le spui fetitei tale si care ii vor folosi toata viata

Iata 7 lucruri pe care sa i le spui fetitei tale si care ii vor folosi toata viata:

1. Spune-i: Esti frumoasa.

Spune-i acest lucru mai ales atunci cand face gesturi dragute, cand ia decizii bune sau cand arata independenta si tarie de caracter. Spune-i ca e frumoasa si atunci cand este ravasita, transpirata dupa joaca sau a muncit greu pentru a indeplini ceva. In acest fel iti inveti fetita ca adevarata frumusete salasuieste in interior si in gesturile ei pozitive, nu neaparat in felul cum arata in exterior. In felul acesta ea invata sa isi exprime frumusetea in toate dimensiunile sale si mai ales, sa nu se bazeze doar pe aspectul exterior pentru a-si stabili un sens al valorii si acceptarii de sine.

2. Spune-i: Imi pare rau ca nu te simti bine. Sunt aici!

Fii mereu in contact cu sentimentele fetitei tale. Fii interesata de ceea ce simte si ajut-o sa faca sens chiar si atunci cand ea nu reuseste sa navigheze prin apele propriilor emotii. Inteligenta emotionala este unul dintre cele mai valoroase aptitudini pe care le poate invata orice copil pentru a avea succes mai tarziu in viata. Dar pentru o viitoare femeie, aceasta abilitate este esentiala, pentru ca fiind in contact cu emotiile ei, ea va sti in primul rand ceea ce vrea si mai apoi sa puna limite sanatoase atunci cand situatiile care apar in viata sa vor cere.

Foto: Pixabay

3. Spune-i: Ce iti doresti sa faci?

In acest mod iti ajuti fetita sa creeze independenta si constienta de sine. Mai mult decat atat, ii arati ca ai incredere in ea si ca poate sa faca propriile greseli, fara a fi judecata pentru acestea. Va simti ca sentimentele si parerile ei sunt importante fiindca tie iti pasa si o intrebi in legatura cu acestea.

4. Spune-i: Sigur vei reusi sa iei cea mai buna decizie.

Copiii se confrunta la randul lor cu tot felul de dileme si este important sa le fim alaturi. Arata-i fetitei tale increderea si suportul tau. Ajut-o sa isi construiasca aceasta constienta de sine – ca este capabila si ca va reusi in ceea ce isi propune. Traim intr-o lume in care fetitele trebuie sa invete sa fie asertive si asumate in deciziile pe care le fac.

Foto homepage: Pexels/ Josh Willink

5. Spune-i: Invita-ti prietenii pe la noi!

Pentru copii, socializarea cu cei de varsta lor este foarte importanta si de aceea este confortabil sa simta ca prietenii lor sunt acceptati. Pentru o fetita este important sa invete sa isi creeze relatii importante si frumoase. Invat-o cum sa isi aleaga prieteni care o imputernicesc si o fac sa se simta confortabil si sa identifice pe copiii care nu se poarta frumos. Este o aptitudine care ii va folosi absolut toata viata!

6. Spune-i: Te iubesc!

Absolut nimic nu este mai important pentru un copil decat sa se simta iubit si in siguranta. De prea multe ori, parintii asteapta de la fetite ca ele sa fie perfecte si cuminti in orice clipa.

Spune-i fetitei tale ca o iubesti oricat de des este posibil. Spune-i ca o iubesti si in momentele mai tensionate. Chiar daca pui limite si ii explici copilului tau atunci cand face lucruri care iti displac, ea trebuie sa stie in continuare ca e iubita.

In felul acesta va intelege ca nu trebuie sa schimbe absolut nimic din ceea ce e ca sa fie acceptata sau iubita. In felul acesta intelege ca dragostea nu este o tranzactie ci ceva foarte firesc si care este dreptul ei din nastere.

Lipsa acestei constientizari face ca la varsta adulta este unul dintre motivele care le fac pe femei sa se implice in general in relatii disfunctionale.

Foto: Pixabay

7. Spune-i: Mergi si distreaza-te!

Copiii trebuie sa se bucure de copilaria lor si sa aiba libertatea jocului si a explorarii. Bucura-te impreuna cu fetita ta si nu ii limita dorinta de a explora si curiozitatea. Bucura-te pentru ca ea este bucuroa. Iti va multumi mai tarziu in viata pentru clipele minuntae pe care le-a trait in cea mai frumoasa perioada a vietii.

Tu ce ai mai adauga pe lista noastra cu sfaturi bune?