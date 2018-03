Am divortat, aleg sa inteleg!

Numarul total al divorturilor in Romania in 2016 a fost de 30497 divorturi.

In ceea ce priveste numarul de copii afectati de aceste divorturi, datele preluate, analizate si publicate de catre Asociatia Calatoria Divortului au aratat ca in ultimii 6 ani peste 100.000 de copii au fost afectati de separarea parintilor lor.

Ca si cand nu erau de ajuns aceste cifre triste, un studiu realizat de Organizatia Salvati Copiii a aratat ca in Romania au fost diagnosticati peste 150.000 de copii cu depresie, multe cazuri fiind asociate cu tensiunile din familie.

Cauzele depresiei dupa divort, pe care o traverseaza toti actorii, sunt stigmatul asociat divortului, care planeaza asupra familiilor aflate in aceasta criza, si confuziile create de lipsa informatiilor structurate despre procesul de divort si necunoasterea metodelor eficiente de parenting in familia monoparentala.

Prin lipsa transparentei si a unor masuri de acceptare si protectie sociala pentru familiile monoparentale, divortul este mentinut intr-o zona de umbra, rusine si vinovatie. Acest lucru impiedica o abordare sanatoasa si constructiva a unei situatii intalnita la peste un sfert din populatia casatorita din Romania.

Persoanele divortate sau aflate in proces de divort sunt reticente in a solicita sprijinul celor indreptatiti si pregatiti sa o faca, iar multe familii raman inchise in relatii toxice, uneori chiar abuzive si cu consecinte dramatice – fara a indrazni sa solicite ajutor specializat pentru rezolvarea optima a situatiei.

Scopul campaniei este de informare si constientizare cu privire la metode, modalitati si tehnici de acceptare a schimbarii si prevenire a depresiei asociate divortului. Ne dorim sa cream contextul necesar pentru promovarea unei societati sanatoase si a unor modele de relatii armonioase.

Campania este sustinuta de un Board constitutiv din care fac parte Mihaela Tatu (trainer comunicare, coach si realizator TV), Gabriela Saulea (medic, fondator Asociatie), Daniela Palade Teodorescu (jurnalist), Cezar Ionascu (avocat), Mihaela Olaru (avocat) si Oana Voiculet (specialist branding si comunicare).

Campania demareaza in martie 2018 si pe parcursul a 9 luni se va desfasura in mediul online, precum si pe canale de radio, televiziune si presa scrisa. De asemenea sunt planificate 4 evenimente de informare in orasele Bucuresti, Timisoara, Iasi si Cluj,

Primul eveniment care va avea loc pe 26 martie in Bucuresti va anunta lansarea acestui proiect si va reuni jucatori din mediul academic, public si privat (Facultatea de Sociologie, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Teatrul Elisabeta, etc), care sustin initiativa Asociatiei Calatoria Divortului.

Mai multe detalii despre campanie pe site-ul www.amdivortat.calatoriadivortului.ro.

Misiunea Asociatiei Calatoria Divortului este de a sprijini persoanele care traverseaza un divort, pentru mentinerea echilibrului emotional al membrilor familiei si solutionarea optima a dezvoltarii si cresterii copiilor.

Foto homepage: Pexels