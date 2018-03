Odihna e esentiala pentru dezvoltarea copiilor. Afla de ce si cum le poti imbunatati somnul

National Sleep Foundation din SUA afirma ca, in medie, 40% din viata unui copil este petrecuta dormind. Iar, pana la varsta de doi ani, copiii petrec mai mult timp dormind decat treji. De aceea, este extrem de important sa le oferim mai multa atentie copiilor nostri cand vine vorba de odihna si de calitatea ei.

Pe langa un pat mai confortabil, copilul tau are nevoie de o rutina bine stabilita si de intarirea ideii ca odihna este benefica. Pentru a intelege mai bine de ce copilul tau are nevoie de un somn de calitate, trebuie sa aflam mai multe despre somn si importanta lui.

Importanta somnului in cresterea copilului

In cartea sa, „Somn sanatos pentru un copil fericit”, pediatrul american Marc Weissbluth afirma despre odihna: „Somnul este sursa de energie care pastreaza mintea alerta si calma. In fiecare noapte, somnul reincarca bateriile creierului”. Odihna ii ajuta extrem de mult pe copii sa fie mai atenti si mai concentrati. Daca sunt odihniti, copii invata si retin mult mai usor lucruri noi.

Exista doua stari de somn care alterneaza: NREM si REM. Somnul NREM este etapa de somn „linistita”, in care cantitatea de sange care ajunge la muschi si creier se mareste, tesutul creste, se repara, iar hormonii importanti pentru crestere si dezvoltare sunt secretati. Somnul REM este starea activa de somn, in timpul careia visam, corpul ne este imobil, iar ritmul cardiac si respiratia devin neregulate.

In timpul somnului, bebelusii petrec un timp aproximativ egal in ambele stari, iar un ciclu de somn dureaza cam 50 de minute. Cand ajung la 6 luni, timpul petrecut in starea REM scade de la 50% la 30% din timpul somnului.

Pentru copii, simplul fapt de a fi treaz devine obositor dupa un anumit numar de ore, chiar daca nu desfasoara o activitate. De aceea, ca parinti, trebuie sa avem grija ca micutii sa se odihneasca suficient. Chiar daca un copil este obosit, de cele mai multe ori va ignora acest lucru, incercand sa ia parte la cat mai multe activitati cu famila si prietenii. Acest lucru poate duce la extenuare, iritabilitate, neputinta de a adormi si un somn intrerupt in timpul noptii.

Cum sa ii asiguri copilului tau un somn odihnitor

Somnul este vital pentru cresterea armonioasa a copiilor, iar ca parinti avem datoria de a le asigura toate conditiile necesare pentru un somn cat mai odihnitor. De aceea, trebuie sa fim atenti la toate detaliile care ar putea sa influenteze calitatea somnului lor.

Este extrem de important sa stabilesti un program clar de somn. Daca respecti acelasi program de somn in fiecare zi, indiferent daca este weekend sau vacanta, copilului tau ii va fi mult mai usor sa adoarma si se sa trezeasca dimineata.

De asemenea, este benefic sa stabilesti o rutina inainte de culcare. Astfel, copilul tau va avea o tranzitie clara de la starea de veghe la somn. Activitatile repetate din fiecare seara, precum spalatul pe dinti, o baie calduta si o poveste, ii ajuta pe copii sa fie pregatiti de somn odata ce ajung in pat.

Totodata, calitatea somnului copilului este influentata de prezenta unui parinte. Un studiu citat de theasianparent.com arata ca, in general, copiii care dorm singuri, in propriile camere, ajung sa doarma mai multe ore pe noapte. Surprinzator, studiul indica ca acest lucru este valabil si pentru bebelusii cu varste pornind de la patru luni. Pe de alta parte, APA recomanda, pentru siguranta copilului, ca in primul an de viata al copilului, acesta sa doarma in aceeasi camera cu parintii. Prin urmare, copii cu varste de peste 1 an pot dormi singuri, iar majoritatea celor care fac acest lucru dorm mai mult decat cei care dorm cu parintii.

Un alt factor care contribuie la calitatea odihnei copilului tau este dormitorul acestuia. Copiii au nevoie de un spatiu calm si potrivit somnului, asa ca dormitorul lor trebuie sa fie linistit, placut si confortabil. Cea mai importanta parte a dormitorului, patul, trebuie ales special pentru ei, dar trebuie sa iei multe detalii in considerare. Inaltimea patului si designul trebuie sa fie prioritare. De asemenea, pe langa siguranta, este important ca patul sa aiba un aspect care sa incante copilul; asta pentru ca somnul sa devina o activitate pe care sa o astepte cu placere.



Sursa foto: Shutterstock