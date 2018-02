Un bebelus iti va schimba complet rutina zilnica. 5 lucruri pentru care trebuie sa fii pregatita

Orice femeie stie cat de mult ti se schimba viata dupa nastere. Daca nu ai trecut inca prin experienta de crestere a unui bebelus, probabil nu cunosti aceste obiceiuri esentiale pentru sanatatea si binele general al copilului. Uite cateva schimbari din rutina ta pentru care trebuie sa fii pregatita:

1. Sterilizarea va fi un obicei zilnic

Cand vei fi mama, vei realiza ca nu e usor sa iti tii bebelusul departe de microbi. Pentru a-l proteja, nu e suficient sa ai grija sa nu fie atins de persoane care nu s-au spalat pe maini. Chiar si obiecte care par a fi curate ascund potentiale pericole - cum ar fi biberonul. Acesta are nevoie de sterilizare pentru ca laptele poate lasa urme dificil de curatat in locurile mai putin accesibile, care pot deveni adevarate „ferme” de microbi. Pe vremuri, se folosea fierberea. In prezent, exista aparate speciale pentru sterilizare, foarte eficiente (cand vei fi mama, nu vei avea timp de pierdut).

2. Fii pregatita sa renunti la vechi obiceiuri

Poate fi vorba de viata sociala sau de anumite pasiuni - pentru fiecare parinte e diferit. Bebelusul tau iti va capta atat de mult atentia si energia ca nu va ramane prea multa pentru altceva. Asa ca nu dispera, daca trebuie sa fii selectiva. In timp, vei considera ca a meritat.

Mai mult, cand vine vorba de obiceiuri proaste, nasterea copilului poate fi un moment ideal pentru ambii parinti de a-si revizui stilul de viata. Tu si partenerul tau veti avea o motivatie puternica de a deveni persoane mai bune. E suficient sa iti imaginezi ca, peste ani, micutul din fata ta va face lucrurile rele la care iti e greu sa renunti in prezent. Pentru multi parinti, acesta e un exercitiu care functioneaza.

3. Dimineata nu mai ai nevoie de alarma

Probabil ai observat ca parintii bebelusilor au cearcane si casca frecvent. Lipsa somnului e problema invocata cel mai des de proaspetii parinti. De aceea, fii pregatita sa „furi” un pui de somn cu orice ocazie. Daca a adormit cel mic, nu pierde timp pretios trebaluind prin casa. Odihneste-te; vei avea apoi ocazia sa rezolvi ce aveai de facut, dar cu o minte mai limpede.

4. O atentie deosebita la cumparaturile pentru mancare

Din fericire, la acest aspect te pregatesc lunile de sarcina, in care ai nevoie sa mananci mult mai sanatos decat de obicei. Odata cu nasterea, nu se incheie obiceiul de a citi fiecare eticheta si de a planifica atent mesele. Din contra, trebuie sa ai grija atat pe perioada alaptarii, cat si odata ce incepi diversificarea. Copiii nu sunt adulti mai mici, asa ca anumite alimente pe care tu le consideri sanatoase lor le pot face rau (cum ar fi mierea, conform NCBI).

5. Cel mai frumos ritual: joaca cu copilul

Nu toate schimbarile din rutina ta sunt dificile. Unele sunt naturale si iti pot incarca chiar bateriile. Copilul are nevoie sa te joci cu el si sa ii vorbesti, indiferent cat de micut e. Acest pas nu e optional, iar pentru multi parinti, aceasta e cea mai frumoasa parte din zi. Copiii au nevoie de afectiune si de un model pentru a invata diverse competente umane. De exemplu, asa invata copiii sa vorbeasca si de aceea nu e recomandat sa ganguresti si tu, chiar daca pare distractiv.

Poate parea dificil sa ai un copil - si asa este! Insa satisfactiile pe care ti le aduce aceasta experienta nu pot fi comparate cu nimic. Asa cum explica o proaspata mamica pe Parents.com, „in momentul in care fiica mea s-a nascut am fost transformata. Nu mai eram eu, eram Mama, iar acesta e cel mai puternic sentiment din lume”.

Sursa foto: Shutterstock