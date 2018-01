25 de modalitati de a afla cum ii merge la scoala copilului tau fara a-l intreba 'Cum iti merge la scoala?'

Micutii nostri sunt fiinte complexe si fascinante, iar viata lor la scoala are un impact covarsitor asupra vietii lor viitoare de adulti. De cate ori nu vi s-a intamplat sa le adresati copiilor vostri intrebarile “cum a fost astazi la scoala? /s-a intamplat ceva astazi la scoala? / cum iti merge la scoala?” din dorinta de a sti ce se petrece in mintea lor si a ramane conectati la rolul de parinte si indrumator… si sa nu aflati mai nimic? Cati dintre noi, copii fiind, nu am intampinat probleme si situatii dificile la scoala, si, din variate motive, nu am putut discuta despre ele cu parintii nostri chiar daca ne-ar fi ajutat enorm? De aceea, este extrem de important pentru dezvoltarea emotionala si psihologica a unui copil sa poata comunica sincer si deschis cu parintii sai despre lucrurile pe care le face, le invata si i se intampla la scoala.

Chiar daca uneori ni se destainuie mai greu despre ce li se intampla sau fac la scoala, copiii nostri trebuie incurajati sa se deschida fata de noi si noi fata de ei astfel incat sa le putem afla gandurile si opiniile vizavi de scoala. Si in loc sa ii intrebam “cum a fost la scoala?” sau “cum iti merge la scoala?” sa apelam la mici trucuri psihologice menite sa ne ajute sa pastram o relatie de prietenie, apropiere si caldura cu copilul nostru.

Iata care sunt, conform simplesimonandco.com, 25 de intrebari prin care putem afla ce a facut la scoala copilul nostru astazi fara sa ii adresam intrebarea “Cum a fost la scoala astazi?”. Trebuie mentionat si faptul ca aceste 25 de intrebari au fost concepute de surorile Elizabeth si Elizabeth, autoarele blogului mentionat mai sus, pentru copiii de scoala primara. Intrebarile s-au viralizat in lumea internetului, fiind preluate de mai multe publicatii, printre care si Huffingtonpost.com.

25 de modalitati de a afla de la copilul tau cum ii merge la scoala fara a-l intreba 'Cum iti merge la scoala?'

1. Care a fost cel mai bun lucru care ti s-a intamplat la scoala astazi? (Care a fost cel mai rau lucru care ti s-a intamplat la scoala astazi?)

2. Spune-mi, ce anume te-a facut sa razi astazi la scoala?

3. Daca ai putea sa alegi, cu cine ti-ar placea sa stai in banca? (Cu cine NU ti-ar placea sa stai in banca la scoala? De ce?)

4. Care este cel mai grozav loc din scoala?

5. Spune-mi, care este cel mai ciudat cuvant pe care l-ai auzit astazi? Ti-a spus cineva ceva ciudat astazi?

6. Daca l-as suna pe profesorul tau in seara asta, ce crezi ca mi-ar spune despre tine?

7. Ai ajutat pe cineva astazi?

8. Poate cineva te-a ajutat pe tine astazi?

9. Spune-mi un lucru pe care l-ai invatat astazi.

10. In ce moment ai fost foarte fericit astazi?

11. Cand te-ai plictisit astazi?

12. Daca un OZN ar ateriza la voi in clasa si ar lua pe cineva dintre voi cu ei, pe cine ti-ai dori sa ia?

13. Cu cine ti-ar placea sa te joci in pauza si nu te-ai jucat pana acum?

14. Povesteste-mi despre ceva bun care ti s-a intamplat astazi.

15. Ce cuvant a repetat cel mai des astazi invatatorul/profesorul tau?

16. Ce crezi ca ti-ar placea sa faci/ sa inveti mai mult la scoala?

17. Ce crezi ca ar trebui sa faci/ sa inveti mai putin la scoala?

18. Cu cine din clasa crezi ca ai putea sa te porti mai frumos?

19. Unde te joci cea mai mare parte a timpului in pauze?

20. Cine este cea mai amuzanta persoana din clasa ta? De ce este el/ea atat de amuzant/a?

21. Ce anume ti-a placut astazi cel mai mult din masa ta de pranz?

22. Daca maine s-ar inversa rolurile si ai fi tu profesorul, ce anume ai face?

23. Ce crezi, este cineva care ar trebui sa plece din scoala voastra?

24. Daca ai putea sa schimbi locul tau cu al altcuiva din clasa, cu cine ai face schimb? De ce?

25. Spune-mi care au fost acele trei momente in care ai folosit pixul sau creionul astazi la scoala.

