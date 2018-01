5 greseli pe care le fac mamicile incepatoare cand schimba scutece

Oricat de mult te-ai antrena pentru venirea pe lume a bebelusului tau, nimic nu te poate pregati pentru cate scutece murdare vei schimba in primele luni de viata ale micutului.

Multe mamici se lupta, mai ales la inceput, sa schimbe scutecele, in timp ce mamicile mai experimentate par ca se misca la viteza luminii si au capatat o dexteritate de invidiat.

Adevarul este ca trebuie sa iti dai timp sa inveti si sa ai rabdare, mai ales atunci cand bebe e vesel, cu chef de joaca si pus pe facut giumbuslucuri. In plus, trebuie sa stii de la bun inceput care sunt greselile de evitat atunci cand ii schimbi scutecul micutului, astfel incat sa te scutesti de cateva situatii neplacute.

Pornesti de la premisa ca toate scutecele sunt la fel

Poate cea mai frecventa greseala pe care o fac mamicile incepatoare este sa nu acorde mare atentie scutecelor pe care le cumpara, pornind de la ideea ca oricum le schimba foarte des. Cel mai important lucru la un scutec este puterea sa de absorbtie. Pielea bebelusului tau este extrem de sensibila si predispusa la iritatii sau alergii. Iar cand scutecul nu retine umezeala, vei observa aparitia unor pete rosii pe suprafete mari, care pot cauza mancarimi si usturime. Bebelusul va fi agitat si va plange din cauza disconfortului, iar tie iti va fi tot mai greu. Daca vrei ca micutul tau sa fie protejat, alege niste scutece de calitate, cu renume. Scutecele de calitate sunt concepute special pentru pielea sensibila a bebelusului, pe care il protejeaza pana la 12 ore.

Iti lasi bebelusul nesupravegheat in timp ce il schimbi

O regula pentru mamicile incepatoare spune ca atunci cand schimbi scutecul bebelusului, o mana trebuie sa se afle in permanenta pe micutul tau. Chiar si cateva secunde in care te intinzi sa iei ceva pot fi suficiente pentru ca bebe sa se rostogoleasca si sa cada de pe masuta pe care il schimbi. Asigura-te inainte ca ai la indemana toate lucrurile de care ai nevoie si evita sub orice forma sa il lasi pe cel mic nesupravegheat, chiar daca il schimbi pe o suprafata mare si ai impresia ca nu va avea timp sa faca vreo nazbatie.

Nu aplici o lotiune pentru calmarea iritatiilor

Scutecele de calitate sunt prevazute cu margini elastice moi, pentru a preveni iritatiile sau ranile cauzate de frecarea cu pielea bebelusului. Insa cu toate acestea, toti bebelusii fac alergii sau iritatii cauzate de scutece, care pot fi combatute cu ajutorul unei lotiuni calmante, care sa racoreasca zona, sa o hidrateze si sa ajute la retragerea iritatiei. Nu omite acest pas atunci cand schimbi scutecul micutului tau, insa ai mare grija si ce fel de lotiune folosesti. Evita produsele care pot contine substante periculoase sau cu potential alergen si orienteaza-te spre lotiuni special concepute pentru bebelusi, aprobate sau recomandate de pediatri, care sunt fabricate pe baza de plante. De asemenea, pudra de talc pe care o foloseau si mamele noastre este in continuare un produs foarte eficient pentru calmarea iritatiilor si absorbtia umezelii.

Nu ajustezi corect dimensiunea scutecului

Scutecele au sisteme de prindere flexibile, care iti permit sa le strangi suficient incat sa nu cada de pe cel mic, dar nu atat de mult incat sa ii cauzeze rani sau iritatii. La inceput, este posibil sa iti fie destul de greu sa iti dai seama cat si cum ar trebui strans scutecul, insa, in timp, va deveni un lucru mecanic, pe care il vei face fara sa te gandesti. Pentru inceput, tine cont ca scutecele trebuie alese in functie de greutatea bebelusului, iar baretele de prindere trebuie ajustate astfel incat cel mic sa se poata misca liber, dar scutecul sa ramana bine prins in talie.

Nu schimbi scutecul suficient de des

Multi parinti incepatori cred ca bebelusul ii anunta ca scutecul e plin atunci cand incep sa planga. Insa acest lucru nu se intampla intotdeauna, mai ales ca scutecele de acum sunt suficient de bune incat sa retina umezeala pentru un timp indelungat si chiar sa absoarba scaunele lichide. Cu toate acestea, un scutec umed se poate transforma intr-un mediu favorabil dezvoltarii bacteriilor, ceea ce creste riscul aparitiei iritatiilor si alergiilor. In primele luni de viata, vei schimba chiar si cate 10 scutece pe zi, asa ca ai grija sa te aprovizionezi cu suficiente cutii.

Nu exista niciun manual care sa te invete cum sa schimbi primul scutec ca o profesionista si numai exercitiul te va invata sa capeti dexteritate. Mai important este insa sa stii ce greseli sa eviti, astfel incat micutul tau sa nu aiba mari probleme cu pielea iritata sau cu alergiile.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: George Rudy