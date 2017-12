13 sfaturi psihologice de Craciun pentru parintii divortati

In 2016, 30.497 de cupluri casatorite au ales sa divorteze, cei mai multi dintre ei dupa 10 si peste 20 de ani de casnicie, potrivit Institutului National de Statistica. Mai mult decat atat, doua treimi dintre divorturi au fost cu acordul partilor, restul fiind din cauza infidelitatii, alcoolismului sau a violentei fizice.

Dincolo de statistici, divorturile parintilor atrag dupa sine adevarate drame pentru copii, care de cele mai multe ori intra in depresie sau dezvolta diverse tipuri de comportamente disfunctionale sau chiar deviante.

In opinia psihologului Lenke Iuhos, starea de frustrare a copiilor care au parinti divortati se accentueaza in perioada Craciunului, deoarece atunci simte cel mai mult lipsa de integritate a familiei.

Foto: Photographee.eu /Shutterstock

“Copilul a fost invatat de mic ca Sarbatorile, in special Craciunul, inseamna familie, iubire, liniste, muzica, dans si veselie. Toata frustrarea stransa in decursul unui an, cand nu intelege de ce mami si tati nu mai sunt impreuna sau cand nu stie de ce trebuie sa stea o perioada de timp la mami, dupa care la tati, va refula in perioada Craciunului. Odata cu apropierea sarbatorilor, parintii trebuie sa uite divergentele dintre ei si sa construiasca un plan comun, in centrul caruia sa fie copilul. Chiar daca nu vor sarbatori impreuna, au datoria sa-l faca pe copil sa se simta in siguranta, iubit, apreciat si ascultat”, considera psihologul Lenke Iuhos.

Recomandarile psihologului Lenke Iuhos pentru parintii divortati

Specialistul este de parere ca, daca vor respecta un set de recomandari, parintii isi vor da seama ca poate exista fericire si colaborare si pentru cuplurile despartite, aspecte pozitive care se vor rasfrange si asupra fericirii copilului lor.

1. Planifica la timp!

Sa va intelegeti de comun acord cu copilul si fostul partener de viata unde va sarbatori copilul Craciunul!

2. Colaborati!

Daca nu puteti fi de acord cu ceea ce zice fostul partener, cu privire la locul unde va petrece copilul Craciunul, stabiliti-va o schimbare anuala la cate un parinte.

3. Da-i timp copilului tau!

Copilul este apasat de separarea parintilor, aceasta despartirea este dureroasa in adancul unui suflet pur de copil. Timpul va vindeca putin cate putin durerea din suflet!