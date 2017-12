Importanta abilitatilor de imitatie la copiii cu autism

Dezvoltarea limbajului influentata de imitatie

Imitarea este un bun instrument de invatare si de dezvoltare cognitiva pentru copii. inca din primele luni de viata copiii imita expresiile faciale ale parintilor (de exemplu: zambetul). Ulterior, prin acelasi proces sunt preluate sunetele, utilizarea functionala si simbolica a obiectelor si aspecte ce tin de imitarea motorie (de exemplu: mersul, batutul din palme – aplaudatul, etc).

Atunci cand vorbim despre copiii cu autism, discutam de cele mai mule ori despre o dificultate in a realiza acest proces. in cele mai multe cazuri copilul cu autism nu are contact vizual de lunga durata ceea ce face dificila copierea comportamentelor. De asemenea, copilul cu autism poate manifesta dezinteres total fata de persoanele din jur impiedicand achizitionarea informatiilor.

Motricitatea copilului afectata de lipsa imitatiei

“Limbajul si partea cognitiva nu sunt singurele care au de suferit in lipsa imitarii sau in cazul unei imitari defectuoase sau fragmentate si partea motrica este afectata. Lipsa copierii comportamentelor celor din jur are repercursiuni la nivelul mobilitatii si flexibilitatii aparatului locomotor, la realizarea pensei si poate duce la dificultati de autoservire.” Bianca Tigau, Asociatia pentru Interventie Terapeutica in Autism (AITA).

Unui copil care nu imita ii va fi dificil sa mearga corect, sa tina paharul cu apa in mana si sa bea, sa manance singur, sa alerge si sa se joace cu mingea.

Mai mult lipsa acestor abilitati se rasfrang si asupra socializarii. Copilului cu autism ii va fi dificil sa interctioneze cu semenii pentru ca nu va stii cum sa realizeze acest lucru. Sunt anumite comportamente si reguli pe care le invatam imitandu-i pe cei din jurul nostru, mai ales intr-o situatie noua. Un exemplu ar putea fi: mergem la un restaurant si pe masa sunt multe tacamuri, este o situatie noua pentru noi si atunci ne uitam la cei din jur si le imitam miscarile.

Pentru copilul cu autism este foarte important ca imitarea sa se imparta in mai multe programe, de exemplu: imitare orala, imitare verbal, imitare motorie, imitare motorie cu obiect, etc. “Toate acestea au ca scop impartirea unui intreg proces in pasi mici, mici prin care copilul sa deprinda acest mod de invatare si astfel sa si-l ia din mediu, fara interventii suplimentare. “ Bianca Tigau