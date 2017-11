Sfatul unui barbat divortat: 20 de regrete pe care le am dupa ce am pierdut-o pe femeia vietii mele

Pentru barbati: Cum sa faci o casnicie sa mearga? Ce a invatat un barbat atunci cand a pierdut-o pe femeia pe care o iubea

M-a impresionat maturitatea cu care acest barbat vorbeste despre esecul casniciei sale si regertul ca nu a facut mai mult ca „femeia vietii lui” sa ii ramana alaturi. Chiar daca gestul sau de constientizare a fost probabil unul tardiv, ma gandesc ca avem nevoie de cat mai multi barbati care sa vorbeasca despre ce inseamna o relatie sanatoasa, despre ceea ce inseamna sa iubesti in mod corect o femeie. Si desigur, aceste sfaturi sunt valabile pentru orice persoana implicata iintr-o relatie. Cand ambii isi asuma valori sanatoase si dedicatie unul fata de celalalt, nimic nu poate sa distruga trainicia relatiei lor.

„Cele 20 de regerete ale unui barbat proaspat divortat” au fost enuntate de catre James Russell, scriitor si autorul blogului Poveste de dragoste dintr-o perspectiva masculina – Love Story from a Male Perspective.

In mod cert, eu nu sunt un expert in relatii. Dar vreau sa va impartasesc gandurile mele dupa ce divortul meu s-a finalizat saptamana aceasta, spune James Russell in postarea lui care a facut inconjurul lumii. Acum vad lucrurile intr-o perspectiva mai larga si mi-ar fi placut sa fi facut lucrurile altfel… Dupa ce am pierdut-o pe femeia pe care o iubeam si dupa 16 ani de casnicie, acesta este sfatul pe care mi-ar fi placut sa il fi primit la randul meu, dar inainte sa trec prin aceasta experienta:

1. Nu te opri din a o curta

Nu inceta sa o curtezi. Niciodata nu lua o femeie ca si cand ar fi deja castigata. Cand o ceri de sotie ii promiti ca vei fi barbatul care poate sa aiba grija de inima ei si ca o vei proteja cu indarjire.

Aceasta este cea mai importanta si sacra comoara care iti va fi vreodata incredintata. EA TE-A ALES. Sa nu uiti niciodata acest lucru si sa nu te lenevesti niciodata in dragostea ta.

2. Protejeaza-ti inima

Asa cum iti iei un angajament de a proteja inima ei, trebuie sa iti iei angajamentul de a-ti proteja si sufletul tau cu aceeasi vigilenta. Iubeste-te deplin, iubeste lumea cu deschidere. Exista un loc special in inima ta unde nu poate intra nimeni, cu exceptia sotiei tale. Fa ca acel loc sa fie mereu pregatit sa o primeasca si invit-o acolo si nu lasa pe nimeni si nimic altceva sa intre acolo.

3. Indragosteste-te din nou si din nou

Esti in continuua schimbare. Nu veti fi aceiasi oameni care erati atunci cand v-ati casatorit si peste sase ani nu veti mai fi oamenii care sunteti astazi. Schimbarea va veni si datorita acestui fapt, va trebui sa va alegeti unl pe celalt in fiecare zi.

Ea nu este obligata sa ramana cu tine, iar daca tu nu ai grija de inima ei, ea poate sa o dea altcuiva sau sa te indeparteze complet, fara sa mai poti vreodata sa o recastigi. Lupta intotdeauna ca sa ii castigi dragostea, exact asa cum o faceai atunci cand o curtai.





4. Incearca sa vezi mereu ceea ce este cel mai bun in ea

Focuseaza-te asupra a ceea ce iubesti la ea. Lucrurile asupra carora te focusezi se extind. Daca te concentrezi asupra a ceea ce te deranjeaza, tot ce vei vedea vor fi doar motive sa te simti deranjat. Daca te concentrezi asupra a ceea ce iubesti la ea, vei trai in iubire.

Concentreaza-te asupra lucrurileor bune, pana nu mai vezi nimic altceva decat iubire si stii ca fara nicio indoiala, esti cel mai norocos om din lume sa o ai pe femeia asta ca sotie a ta.



5. Nu e treaba ta sa incerci sa o schimbi sau sa o repari

Treaba ta este sa o iubesti fara sa astepti ca ea sa sechimbe in vreun fel. Si daca se schimba, iubeste ceea ce ea a devenit, fie ca este ceea ce ti-ai dorit sau nu.



6. Asuma-ti emotiile

Asuma-ti ceea ce simti: Nu e treaba sotiei tale sa te faca pe tine fericit si nu ea este cea care te face sa te simti nefericit. Esti responsabil pentru gasirea propriei fericiri, si prin acest proces, fericirea ta se va revarsa asupra relatiei tale.

7. Nu da niciodata vina pe sotia daca….

Devii frustrat sau furios pe ea. Se intampla acest lucru doar fiindca a accesat ceva vulnerabil care este deja in tine. Sunt emotiile tale si responsabilitatea ta. Cand simti acest lucru, ia-ti timp ca sa fii prezent, sa privesti inauntrul tau si sa intelegi ceea ce e in tine care iti cere atentie.

Tu ai atras-o pe femeia aceasta fiindca ea era persoana potrivita sa declanseze in tine toate aceste rani din copilarie, in modul cel mai dureros astfel incat tu sa ai oportunitatea de a le vindeca… iar cand te vindeci, nu vei mai reactiona la fel si te vei intreba oare de ce inainte reactionai asa.

