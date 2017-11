7 FRAZE CHEIE pe care le folosesc profesorii Montessori si pe care ar trebui sa le folosim si noi!

"Este greu sa sintetizez ce inseamna Montessori in doar cateva cuvinte – este o filozofie despre educatie si dezvoltarea copiilor foarte profunda. Este un mod de a vedea lumea. Dar cred ca una dintre cele mai facile metode prin care poti intelege ce inseamna Montessori, este sa observi care este limbajul pe care il folosesc profesorii Montessori", spune Christina Clemer, profesoara Montessori.

Conform lui Clemer, iata 7 dintre cele mai comune fraze folosite intr-o clasa Montessori, pe care le poti folosi si tu acasa!



1. Montessori - Am observat ca te straduiesti foarte tare!

Profesorii Montessori evita sa le spuna copiilor „ai facut o treaba buna” sau „ceea ce ai facut este foarte frumos”; ei se concentreaza mai degraba sa ii complimenteze pe copii cu privire la modul cum au abordat ceea ce aveau de facut.

Sa lauzi copilul pentru munca sa este mult mai eficient decat sa il lauzi pentru rezultate. Asa il ajuti sa isi creeze o minte care valorizeaza evolutia personala. In felul acesta il incurajezi sa isi imbunatateasca eforturile. In loc sa ii spui unui copil „Ce baietel/fetita cuminte.”, spune-i: „Am observat ca ai fost foarte dragut/a cu fratiorul tau ieri, atunci cand ai impartit cu el jucariile.” In felul acesta il inveti sa aiba o perspectiva proprie asupra comportamentului sau. In loc sa ii spui „Ce artist bun esti!”, incearca „Am vazut cat de mult ai lucrat la pictura ta, pana cand a ajuns la forma pe care ti-o doreai.”

Foto: Pexels

2. Montessori - "Ce parere ai despre ceea ce ai realizat?"

In sistemul Montessori, copilul este propriul sau profesor, in timp ce profesorii sunt acolo pentru a-i ghida si a le da lectii despre cum pot descoperi lucruri pentru ei insisi, prin intermediul unor programe si materiale alese cu grija.

Asa incat, auto-analiza este o mare parte din acest proces de invatare.

Daca copilul tau te intreaba „Iti place pictura mea?”, incearca sa il intrebi si care este parerea sa despre ceea ce a facut, intreab-l cum si-a ales culorile si care este partea sa favorita din acel desen. Invata-l sa isi evalueze si singur munca si nu doar sa caute confirmare din partea ta si a altora.

3. Montessori - “Cum sa te ajut sa faci acest lucru?”

Independenta este o alta valoare de baza in sistemul de invatamant Montessori. Ca si profesori, telul nostru este acela de a-i ajuta pe copii sa rezolve treburile singuri. De exemplu, copilul a uitat unde si-a pus pantofii. In sistemul Montessori este mai bine sa il inveti pe copil sa isi rezolve problema si sa gaseasca solutii: „Unde a-i putea sa ii cauti?” sau „Ce prieten ar putea sa te ajute?”

Daca baiatul tau isi cauta pantofii si tu ii observi totusi sub pat, ai tendinta de a-i da tu mai repede. Dar este mai bine sa ii pui intrebari ajutatoare ca: „Unde erai cand te-ai descaltat? Ai verificat in camera ta?” Poate ca va dura un pic mai mult, dar ai sa vezi ca merita abordarea asta, fiindca cel mic invata sa aiba initiativa si nu se va baza pe tine pentru orice.

