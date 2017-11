Invata-l pe copilul tau ce inseamna o relatie sanatoasa! Ii va folosi toata viata

Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiilor lor ar fi si acela de a-i invata sa recunoasca si sa creeze o relatie sanatoasa sau sa puna limite si sa vorbeasca despre ceea ce li se intampla, atunci cand integritatea le este incalcata.

„Eu vorbesc cu fetele mele despre felul cum se simt atunci cand sunt cu cineva. Le rog sa se gandeasca la aceste intrebari: <<Te simti in siguranta, fericita, judecata sau rusinata? Aceasta persoana te face sa te trage in jos sau te incurajeaza? Sau iti arata ca nu te-ai ridicat la asteptarile sale?>> – Christie Paul, prezentatoare de stiri la CNN si autoare a cartii „Love Isn’t Supposed to Hurt” (n.r. "Dragostea nu ar trebui sa doara"), pe care a scris-o dupa experienta unei relatii disfunctionale si a abuzului domestic.

Acum, Paul este ferma in credinta ei ca cei mici trebuie sa fie invatati ce inseamna o relatie sanatoasa, pentru a putea sa evite abuzuri si oameni care le fac rau. Parintii trebuie sa ii invete pe copii despre semnele abuzului.

Prietenii copiilor pot fi abuzivi

„Si prietenii pot fi abuzivi”, spune Paul. Si avand in vedere cat este de serios si de raspandit fenomenul bullying-ului printre copiii zilelor noastre, Christie Paul pune astfel punctul pe „i” in aceasta privinta. Astazi, parintii trebuie sa ii invete copiii cum sa recuonasca, sa se pazeasca si sa vorbeasca daca patesc ceva.

„Eu si fetele mele vorbim despre limite si despre instinctele pe care le au ele in anumite situatii; uneori, mintea noastra ne indeparteaza de instinctele pe care le avem si ceea ce simtim. Daca iti inveti copiii sa identifice acest lucru inca de la inceput, ei sunt mai bine echipati.”

Deborah Gilboa, experta in psihologia dezvoltarii si parenting, spune ca prieteniile sunt esentiale pentru dezvoltarea celor mici, nu doar pentru distractie, ci si pentru a invata unelte sociale foarte importante cat si cum sa puna limite, arata site-ul The Lily.

Parintii isi pot pregati copiii pentru relatii sanatoase in mai multe moduri: "Mai intai ii intrebam pe copii care este acel lucru pe care nu l-ar face pentru o prietenie. Care este acel lucru, cuvant sau gest pe care un prieten l-ar putea spune sau face pentru a te face sa realizezi ca acesta nu este cu adevarat un prieten? In al doilea rand, tu ai intrebari sau observatii cu privire la modul cum copilul tau este tratat de catre ceilalti copii? Cand esti singura cu copilul sau adolescentul tau, profita de acest moment pentru a afla despre calitatea interactiunilor sale. Si in al treilea rand, ai empatie fata de copilul tau.

Aceste relatii sunt importante pentru ei si pot sa le traiasca ca pe cel mai important lucru din lume. Daca observi interactiuni riscante, mixeaza-ti grija cu intelegerea faptului ca pebntru copilul tau, aceasta este inca o relatie importanta.", explica Deborah Gilboa.

