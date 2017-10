Costumele de carnaval sunt o provocare cel putin amuzanta pentru fiecare parinte in parte. Nu doar ca trebuie sa cumpere costumatii pentru serbari, dar de cativa ani se sarbatoreste si la noi Halloweenul, ocazie cu care multi prichindei au scuza perfecta pentru a-si face de cap.

Sezonul acesta, pitici si parinti, profita de Halloween, care se apropie cu pasi repezi. Pretextul ideal pentru ca pret de cateva ore fiecare sa se deghizeze in altcineva. Astfel, propunerile magazinelor online pentru costume constau in preturi dintre cele mai atragatoare pentru diverse petreceri tematice.

Insa adevarata distractie este pentru copii - pot fi supereroii din benzile desenate sau printesele din cele mai frumoase basme. Daca cei mici inca nu s-au hotarat ce vor purta de Halloween, am ales noi cateva sugestii. Credem ca ar merita sa i le arati, ca sa isi faca o idee depre ce ar putea sa aleaga:

Idei amuzante pentru costume de Halloween pentru fetite

Fiecarei fetite ii place sa se joace cu hainele, sa probeze si sa faca diverse combinatii, sa defileze strengar in tinute colorate, iar rochitele sunt o adevarata pasiune. Daca ai crede ca o achizitie pentru Halloween va ramane uitata, vei fi incantata sa afli ca micutele vor purta mult timp costumul pe care il vor primi.

O prima sugestie este un costum tematic Cenusareasa care imita intocmai rochia de bal purtata de printesa preferata in animatia sau in ilustratiile unde este infatisata (cu fermoar si elastic in talie) - livrarea se face cu cordeluta. Sau poate fi Alba ca Zapada - un personaj magic, un costum care poate fi imbracat de fetitele de pana la 5 ani, care se vor simti parte dintr-o poveste clasica.

O printesa indiana care aminteste de neinfricata Pocahontas este o alta varianta, care ar putea cuceri. Iar pentru jocurile de rol, un costum potrivit se poate dovedi setul pentru balerina: rochita din tul, tiara, incaltaminte de balet cu panglici.

Micii supereroi: ce costume de Halloween imbraca baietii

Personaje din carti, protagonisti din filme, un ninja curajos, un cavaler Jedi, un muzician celebru sau o vedeta admirata. Ofertele pentru costumele de Halloween pentru baieti sunt variate, dar noi am ales doar cateva care ne-au atras atentia, la fel de interesante ce cele amintite.

Un costum foarte amuzant pentru baieti este unul format din niste cornite caraghioase, o mantie si o gluga din catifea rosie, o pereche de manusi in aceeasi tema. Insa, daca este fan Harry Potter credem ca ar trebui sa poarte un costum de vrajitor! Inainte de a se inscrie la scoala Hogwarts, cumpara-i costumatia potrivita si ajuta-l sa afle carei case ii apartine.

De Halloween baietii pot imbraca un costum de cowboy curajos care nu se teme sa exploreze tinuturi necunoscute, sa fie salvator si sa isi arate insigna atunci cand este nevoie sa isi exercite functia de serif intr-un orasel texan. Dar supereroii din comics-uri vor fi atractia principala - un costum cu mantie salvatoare - Superman sau Batman vegheaza pentru linistea oraselelor Gotham sau Metropolis. Cu siguranta lista este mai mare.

Costume tematice pentru bebelusi

Primul lor Halloween ar trebui sa fie unul memorabil, mai ales ca peste ani de zile le vei arata poze cu costumul pentru care ei nu au avut niciun cuvant de zis. Cu cat mai caraghios, cu atat mai bine.

Doua piese din blanita il transforma intr-un pui adorabil, insa daca vrei ceva pentru domnisoarele in devenire, poti sa alegi o rochita cu volanase si cu catifea cu caciulita, ca sa o transformi pe micuta ta intr-o veritabila atractie de sarbatori - o Craciunita.

Alta optiune ar fi un costum de carnaval care il face o girafa ghidusa sau un costum de politist, daca vrea sa fie ofiterul de serviciu.

O propunere cel putin placuta va fi costumul de ingeras care ii va surprinde gingasia si naivitatea.

O certitudine ramane faptul ca ar trebui sa te grabesti pentru ca pana la Halloween au mai ramas doar putine zile. Cu rabdare si mult entuziasm, navigati online pentru cele mai interesante costume pentru serbarea de anul asta de Halloween.