Cultivarea inteligentei parentale prin curaj, compasiune si conectare

In luna octombrie, Pagina de Psihologie in colaborare cu Mozaic Media si Salvati Copiii te invita la cel mai important eveniment pentru sanatatea relationala a familiei, organizat anul acesta in Romania.

Comunicat de presa

Trei dintre cei mai apreciati experti in psihologie si parenting vor urca pentru prima data pe aceeasi scena, in scopul de a ne impartasi informatii esentiale pentru starea de bine a copiilor si a parintilor lor. Conferinta este parte din programul national #REvolutiaRelationalainRomania, avand ca obiectiv promovarea sanatatii relationale, prin cultivarea inteligentei emotionale si interpersonale, manifestata sub toate formele ei.

Parinti, bunici, bone, educatori, specialisti in sanatate, psihologie si psihoterapie, dar si reprezentanti ai social media — sunteti asteptati deopotriva, informatiile transmise fiind accesibile si esentiale atat familiilor si specialistilor in domeniul sanatatii mintale, cat si bloggerilor si mai ales reprezentantilor din sistemele educationale.

Cei trei experti pornesc de la acelasi mesaj:

Parintii si ingrijitorii din zilele noastre au sansa de-a cultiva flexibilitatea, receptivitatea si rezilienta copiilor de azi si a adultilor de maine, daca isi ajusteaza stilurile parentale prin dezvoltarea inteligentei parentale.

Te invitam sa te gandesti, chiar acum, pret de cateva secunde la:

• Cum ar arata viata ta acasa, daca te-ai putea conecta mai usor la copiii tai, starnindu-le atentia, curiozitatea si receptivitatea fata de ceea ce este important pentru voi ca familie?

• Cum ar fi, daca ai observa ca intre voi exista o mai buna cooperare?

• Cum ar fi, daca ati inlocui, cu totii, rigiditatea sau dramele emotionale cu starea de prezenta constienta si flexibilitatea psihologica?

• Cum ar fi, daca adolescentii si copiii si-ar putea exprima mai usor propriile emotii si sentimente, evitand astfel certurile si discutiile inutile?

• Cum ar fi sa stii exact ce sa-i spui copilului, pentru ca creierul acestuia sa treaca de la starea de reactivitate la cea de receptivitate?

• Cat ati fi cu totii de fericiti daca tu, ca adult, ai avea informatii corecte si validate stiintific despre ceea ce este sanatos si ce este nociv pentru starea de bine a familiei tale?

Asadar, conferinta de la Bucuresti, din 29 octombrie, este despre: nevoile reale ale copiilor, flexibilitatea si inteligenta parentala, impactul relatiei de cuplu asupra dezvoltarii si sanatatii copilului, dar si despre sanatatea emotionala si relationala a intregii familii. Acestea fiind strategiile prin care ii putem ajuta pe copiii zilelor noastre sa-si dezvolte sanatatea mintala si rezilienta, pentru a deveni adolescenti si, mai apoi, adulti curajosi, plini de compasiune si deschisi fata de conectarea umana.

Mesaj de la Diana Stanculeanu (Salvati Copiii): „Traim intr-un context social bogat si flexibil, care permite si incurajeaza discursul despre fiinta umana dintr-o perspectiva complexa ce aduce laolalta nevoi, emotii, progres, sanatate, dezvoltare, echilibru, corp, minte, spirit. Suntem preocupati mai mult ca niciodata de binele, dezvoltarea, devenirea si progresul copiilor nostri inca din primele clipe de viata. Putine sunt dimensiunile vietii lor, ce raman neanalizate — ne preocupa educatia, socializarea, relatiile, adaptarea lor; ne lasam zilnic prinsi in dezbateri fara sfarsit legate de abordarile de parenting care vor transforma, sau nu, copiii nostri in super adulti. Ramane insa o bucatica din copiii nostri care pare sa nu cucereasca inca agenda publica, desi, atunci cand o va face, va imparti parintii, educatorii, profesionistii in cresterea si educarea copiilor, in tabere fierbinti — sexualitatea, ca parte fundamentala a personalitatii umane, deci si a copilului.

Va invit pe 29 octombrie sa vorbim, onest si fara rusine, despre educatie sexuala, a noastra si a copiilor nostri, in stransa legatura cu sanatatea, protectia, viata afectiva, intimitatea si autonomia pe care, le dorim prezente in familiile noastre.”

Mesaj de la Urania Cremene: „Pana sa apara copiii, cuplul parea a fi un intreg, in care cei doi isi terminau unul altuia propozitiile. Mai apoi, unul sugereaza caciulita pe cap, celalalt sustine calirea. Unul considera ca rasfatul este nociv si actioneaza mai dur, in timp ce celalalt isi ia puiul in brate, ferindu-l de cearta artagoasa… si acesta este numai inceputul.

De ce avem stilul parental pe care il avem si cum influenteaza aceste diferente dinamica in cuplu? Ce impact au aceste diferente asupra felului in care ne educam copiii si ce se intampla pe termen lung? Cum putem ajunge la un consens, acolo unde pare ca nu exista niciunul? Vin-o sa afli toate acestea…”

Mesaj de la Gáspár György: „Societatea evolueaza de la o zi la alta si odata cu aceasta se schimba si nevoile esentiale ale copiilor care ne coloreaza viata. Pe vremea noastra, cei mici (dar si cei mari) erau pupati doar in somn, iar adultii evitau emotiile asa cum noi ne ferim astazi de boli si virusi. in prezent, societatea s-a dezvoltat atat de mult incat inteligenta emotionala si «emodiversitatea» sunt parti esentiale ale sanatatii relationale, ce reprezinta cel mai important predictor pentru succesul si reusita in viata.

Daca vrei sa afli mai multe despre cum poti face fata emotiilor dificile, despre strategiile inteligente prin care poti oferi un prim ajutor emotional si despre cum sa fii un adult de incredere in viata copiilor din jurul tau, atunci, pe 29 octombrie, e musai sa fii in sala.”

Evenimentul este moderat de jurnalista Paula Herlo. Paula este senior corespondent ProTV si producator al emisiunii „Romania, Te Iubesc!”. in 2008, a castigat premiul international Emmy in urma campaniei media Tu stii ce mai face copilul tau?. De asemenea, este presedinte onorific al Asociatiei Daruieste Viata. Se numara printre cele mai active persoane publice din spatiul media romanesc, avand un angajament solid fata de starea de bine a oamenilor. Activitatile umanitare ale Paulei si proiectele sale pot fi urmarite pe site-ul paulaherlo.ro.

Programul evenimentului:

09:30-10:00 inregistrarea participantilor

10:00-11:30 Importanta sanatatii sexuale: despre corp, emotii si relatii in educatia sexuala a copiilor

11:30-11:45 Coffee break

11:45-13:15 Stilurile parentale – impactul lor in cuplu si in relatia cu cei mici

13:15-14:30 Pauza de pranz

14:30-16:00 Inteligenta emotionala – cum ii putem ajuta pe copii sa se imprieteneasca cu emotiile

16:00-17:00 Q & A – intrebari si raspunsuri

Locatie:

Din grija fata de participanti si de confortul acestora, am ales ca evenimentul din acest an sa-l organizam intr-una dintre cele mai spectaculoase locatii din Bucuresti – Biavati Events.

Preturi si inscriere:

Data limita de inscriere a participantilor – vineri, 27 octombrie. inscrierea se face completand datele in acest formular.

Pentru mai multe informatii, va invitam sa ne scrieti la adresa de e-mail contact@paginadepsihologie.ro. Detalii suplimentare gasiti si pe pagina de Facebook a evenimentului.