Baby Boom Show ajunge chiar in inima tarii, la Brasov 3 – 5 Noiembrie 2017, Brasov Business Park

Comunicat de presa

De pe 3 pana pe 5 noiembrie 2017, la Brasov Business Park cele mai recente, diversificate si utile produse si servicii pentru bebelusi, copii de pana la 7 ani si gravidute asteapta sa cucereasca inima tarii.

Organizat in peste 20 de editii in Bucuresti (in fiecare primavara si toamna), Baby Boom Show a reusit sa faca fericiti peste 150.000 de copii si mamici. A multumit mii de expozanti, iar sute de brand-uri au fost reprezentate pe mii de metri patrati.

Baby Boom Show mai inseamna si organizarea a zeci de evenimente conexe (mini-concerte, seminarii, cursuri, tombole, locuri de joaca, etc.) alaturi de promotii, discount-uri si servicii medicale gratuite, plus o multime de premii. Totul in cadrul unei prezente continue de peste 12 ani pe piata evenimentelor pentru parinti si copii.

Brand-uri importante confirmate inainte de deschiderea oficiala si Intrare GRATUITA pentru Vizitatori.

Chicco, Medlife, Vavian Pharma, Cordblood Center, Biogenis, Nestle si Regina Maria au confirmat deja prezenta si isi asteapta vizitatorii cu numeroase reduceri si oferte speciale. Intrarea la eveniment este GRATUITA pentru vizitatori pe tot parcursul celor 3 zile de desfasurare.

BABY BOOM SHOW BRASOV pe scurt:

Program de vizitare:

3 – 4 noiembrie: intre orele 10.00 – 18.00

5 noiembrie: intre orele 10.00 – 17.00

ACCES GRATUIT pentru VIZITATORI

BRASOV BUSINESS PARK

Str. Ionescu Crum, nr. 1, Brasov

Pentru mai multe detalii despre eveniment, accesati: www.babyboomshow.ro