3 lucruri pe care le face orice mama pentru copilul ei plecat la facultate

Iata care sunt cele 3 lucruri pe care le poti face pentru copilul tau plecat in acest an la facultate si care iti vor imbunatati relatia cu acesta:

Telefoanele iti rup parca o parte din suflet. Mesajele pe care ti le trimite au acelasi efect.

De multe ori, copiii nu se gandesc ca tranzitia de la viata in casa parinteasca la cea de student este una dificila si pentru parinti. Mai ales pentru mame. Acestea sunt cele care isi vor petrece noptile uitandu-se in gol pe tavan si intrebandu-se daca fiul sau fiica lor a mancat, are suficienti bani de buzunar sau este in siguranta.

Iar atunci cand copilul tau te suna si plange la telefon, spunandu-ti cat de dor ii este de casa si de tine, de viata de liceu, de prietenii pe care i-a lasat in urma si de vechii profesori, ti se rupe sufletul. Iar aceasta tranzitie este cu siguranta mai grea pentru fete decat pentru baieti.

Vestea buna pe care ti-o putem da este ca orice boboc se va obisnui in cateva luni cu viata si rutina de student. Ba mai mult, va ajunge sa o iubeasca. Studentia este una dintre cele mai frumoase perioade din viata unui tanar, poate sa-i deschida usi la care nici macar nu visa si sa ii astearna in fata un viitor stralucit.

Pentru asta insa un student, mai ales cel aflat la inceput de drum, trebuie sa primeasca sprijin. Trebuie sa-i arati copilului tau, mai ales daca este unul mai sensibil din fire, care se integreaza greu, ca in ceea ce te priveste vei fi mereu de partea lui, la bine si la rau, cea mai buna prietena pe care o are.

Iar vorbele bune si sprijinul emotional trebuie sa vina mai ales in momentele de vulnerabilitate maxima, acelea in care copilul iti spune la telefon ca vrea sa vina acasa sau incepe sa planga. Trebuie sa ai mereu in gand ca pentru unele persoane procesul de adaptare se poate dovedi mai greoi si nu trebuie sa-i impui sa ramana peste weekend in localitatea unde a mers la facultate, chiar daca tu stii ca acest lucru ar grabi procesul de adaptare.



1. Fii un stalp de suport

Asculta-ti copilul ori de cate ori are nevoie de ajutorul tau, incurajeaza-l si sprijina-l. Nu ii poti lua cu mana dorul de casa. insa il poti determina sa faca lucruri care sa-i tina mintea ocupata, la care poate el nu se gandeste in acest moment. Aminteste-ti de perioada in care ai plecat tu din casa parintilor si incearca sa adaptezi la viata de azi solutiile pe care le-ai aplicat atunci pentru a te simti mai putin singura printre atatia straini. Apoi, grijile financiare ale multor proaspeti studenti, care se vad dintr-o data nevoiti sa isi castige macar o parte din bani, pot pune o presiune suplimentara, mai ales pe boboci. Tocmai de aceea, pune-te la punct cu toate informatiile legate de metode de transfer rapid al banilor, cum este, de exemplu, serviciul Western Union, pe care sa le folosesti in momente de criza. in acest fel, copilul tau se va simti mai relaxat si mai pregatit sa infrunte o noua zi;

2. Fii constienta ca dorul de casa e ceva comun printre studenti

Nu il privi pe copilul tau ca pe un ciudat care nu stie sa-si faca prieteni noi si sa se adapteze. Va simti ce gandesti, chiar daca nu-i spui, iar parerea ta il va afecta profund. Dorul de casa si de prieteni este ceva normal, insa intensitatea lui difera de la student la student. De exemplu, cei care locuiesc in apropierea marilor centre universitare se vor adapta mai usor, pentru ca, de obicei, vor pleca la facultate insotiti de prietenii din liceu, care vor migra spre iacelasi oras. Pentru un copil care pleaca din Ardeal spre Bucuresti, de exemplu, procesul de adaptare va fi mai greoi;

3. Incurajarile functioneaza cel mai bine

Daca stii ca si copilul tau are parte de o adaptare mai greoaie la viata de facultate, incearca-l sa-l incurajezi de fiecare data cand te suna. Chiar si cel mai stralucit dintre tineri are nevoie din cand in cand de un boost de incredere.

Tu ce metode folosesti atunci cand copilul tau iti spune la telefon ca ii este foarte dor de casa?

Sursa foto: Shutterstock.com