Relatiile sunt unul dintre cele mai complicate aspecte ale vietilor noastre, in mod special relatiile pe termen lung. Relatiile ne propulseaza sau ne coboara in cele mai intunecate zone ale existentei. Adesea ne este foarte greu sa ne decidem daca mai vrem sa ramanem intr-o relatie sau nu. Ce se intampla daca suntem indecise? Iti propunem 11 intrebari care sa te ajute sa iei o hotarire.

Cuplu - Relatii: Cand este mai bine sa pleci?

1. Daca Dumnezeu sau o fiinta superioara ti-ar spune ca este O.K. sa parasesti aceasta relatie, te-ai simti usurata ca in sfarsit poti pleca?

Daca religia este singurul motiv care te tine in aceasta legatura, relatia voastra este de multa vreme moarta. Renunta la aceste credinte care te fac sa te auto-torturezi si alege sa traiesti o viata fericita. Sa traiesti cu cineva fizic, dar nu si in sufletul tau nu reuseste sa convinga nicio fiinta divina oricum si nici pe cei din jurul tau. Este mai bine sa aduci onestitatea in sufletul tau si sa iesi din relatia care nu iti face bine...

2. Nevoile tale sunt indeplinite in aceasta relatie, fara prea mari dificultati?

Daca e nevoie de prea mult efort ca nevoile tale sa fie satisfacute, atunci inseamna ca aceasta relatie iti face rau. Pleaca.

Foto: Shutterstock

3. Il placi in mod sincer pe partenerul tau? Iar el pare ca te place sincer?

Daca nu aveti sentimente mutuale, atunci nu ar trebui sa ramenti impreuna.

4. Simti o atractie sexuala unica fata de partenerul tau?

Daca nu e nicio sclipire intre voi, nu are rost sa ramenti impreuna.

5. Partenerul tau prezinta vreun comportament prin care relatia voastra devine de nesuportat si gasesti ca partenerul tau nu vrea sau nu este capabil sa se schimbe?

Faptele conteaza infinit mai mult decat intentiile. Daca partenerul tau se poarta intr-un mod intolerabil pentru tine, atunci schimbarea permanenta este neaparata sau singura solutie este sa pleci. Sa incerci sa tolerezi intolerabilul nu va face decat sa te erodeze pana la extrem.

6. Te vezi pe tine atunci cand te privesti in ochii partenerului tau?

Daca nu simti o compatibilitate puternica cu partenerul tau, e mai bine sa iti gasesti pe altcineva.

Foto homepage: Pexels

