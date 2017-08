Siguranta copilului nostru in masina. Greseli frecvente ale parintilor

Comunicat de presa

Un procent de 95% dintre parinti fac cel putin o greseala semnificativa atunci cand instaleaza scaunul copilului in masina sau atunci cand il pregatesc pe acesta pentru calatorie. Acelasi studiu publicat de Journal of Pediatrics atesta ca 86% dintre parinti – majoritatea mame cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani – il pozitioneaza incorect pe nou-nascut in scaunul auto, ceea ce creste considerabila sansele ca bebelusul sa sufere rani, chiar si in absenta unui accident.

In opinia lui Iulian Ghisoiu, General Manager al BeKid – unul dintre cele mai mari magazine online din Romania pentru bebelusi si copii – parintii rareori citesc instructiunile de instalare a scaunului auto dedicat bebelusilor, dar stiu sa faca diferenta intre caracteristicile acestor scaune in functie de categoriile de varsta. “Multi parinti cumpara in cunostinta de cauza scaune auto, le cunosc dinainte caracteristicile in functie de varsta, recunosc ca urmaresc foarte multe fotografii si videoclipuri atunci cand urmeaza sa achizitioneze un astfel de dispozitiv, insa foarte putin aloca timp pentru instalarea corecta a scaunului in masina. Imbucurator este faptul ca majoritatea parintilor din Romania isi schimba scaunul copilului atunci cand acesta depaseste greutatea recomandata si investesc destul de mult in confortul si securitatea copilului”, declara Iulian Ghisoiu.

Din experienta vanzarilor de scaune auto pentru copii, directorul magazinului online pentru copii afirma ca 3 tipuri de scaune auto sunt la mare cautare:

1. scaunele auto grupa 0-13 kg (scoica, pentru nou nascuti )

2. scaunele auto grupa 9-36 kg

3. scaunele auto cu isofix (care sunt, in general, mai scumpe, dar cele mai sigure).

Amenzi usturatoare pentru cei ce nu respecta siguranta copilului pe bancheta din spate

Conform Codului Rutier, articolul 36, alineatul 12 si 13 pedepseste conducatorii de autovehicule care, in timpul mersului, nu transporta minorii in regim de siguranta, in scaune pentru copii omologate, prevazute cu centuri de siguranta. Nerespectarea acestor dispozitive legale, atrage dupa sine amenzi in valoare de 580 sau 725 de lei.

Multi romani ocolesc Legea cumparand simple inaltatoare pentru copiii mici

“Am identificat un segment de populatie care, de dragul de a scapa de amenzi, achizitioneaza inaltatoare, nu scaune auto dotate cu centura si spatar care urmeaza curbura capului. In aceste inaltatoare, de cele mai multe ori, copiii sunt lasati sa stea fara sa fie prinsi cu centura masinii, iar in cazul unui accident, capul este prima parte a corpului care este pusa in pericol. Prin comparatie, scaunele auto au aparatori laterale, care protejeaza corpul si mai ales spatele si capul, in cazul unui impact”, declara Iulian Ghisoiu, General Manager al BeKid.





