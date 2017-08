O mamica isi imbraca fetitele in hainute facute din camasile sotului! Rezultatul? MI-NU-NAT!!!

Stephanie Miller, o mamica talentata, a cucerit intreg internetul cu fotografiile sale in care isi prezinta creatiile vestimentare confectionate din camasile sotului sau.

Stephanie Miller, o mamica talentata din Utah (SUA) si profesoara de arte, a cucerit intreg internetul si Instagramul cu fotografiile sale in care isi prezinta creatiile vestimentare. Cum a reusit ea sa ne farmece pe toti? Ei bine, prin inventivitate si creativitate. Mamica a reusit sa creeze tinute adorabile transformand camasile mai vechi ale sotului sau in rochite absolut minunate.

“Cusutul si intregul proces de confectionare a rochitelor m-au ajutat sa ies din depresia postnatala si, sincer, m-au facut fericita”, declara mamica intr-un articol publicat pe Huffingtonpost.co.uk. “Da, sufeream de depresie postpartum si, din cauza socului pe care il aduce maternitatea, simteam ca mi-am pierdut identitatea’, marturisea Stephanie si pe Boredpanda.com.

Mamica a apelat la volanase si taieturi moderne pentru a da o alta viata, una mai delicata si mai feminina, camasilor masculine. “Mi-a placut sa transform camasile barbatesti in rochite pentru fetele mele. Termini mai repede de confectionat o rochita deoarece nasturii si tivurile sunt deja acolo. De asemenea, a potrivi hainutele pe copii este mult mai usor decat pe un adult. Am facut pentru ambele mele fetite rochite sortulet si mi-a luat doar o ora fiecare rochita. Fetele s-au indragostit de rochite si nu au mai vrut sa le scoata de pe ele cand s-au dus la culcare, ceea ce a facut ca inima mea obosita de mama sa se umfle in pene”, a adaugat Stephanie Miller intr-un mesaj ce insotea una din fotografiile sale de pe Instagram.

“Cred ca este important pentru copii sa vada ca parintii lor sunt pasionati de ceva si ca isi urmeaza visurile. Am decis in urma cu doi ani ca nu o sa incep o afacere din arta mea pana cand copiii mei nu vor fi la scoala. Am vrut insa sa ‘documentez’ ceea ce faceam pentru ca intr-o zi copiii mei sa poata vedea o istorie a tuturor lucrurilor pe care le-am creat, de aceea mi-am deschis contul de Instagram”. Si va lasam mai jos dovezi cu minunatiile care au iesit din mana lui Stephanie.

Stephanie este mama a 4 copii.

Foto: @ mothermakesx4 /Instagram

