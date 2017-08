Trucuri simple pentru o bucatarie luna. Cum cureti usor si eficient orice tip de blat

„Blatul pe care il alegi trebuie sa se incadreze perfect in designul bucatariei tale, insa trebuie sa fie si practic“, este de parere Gus Retsinas, de la Manhattan Centre for Kitchen and Bath.

Pentru ca o suprafata sa isi pastreze frumusetea cat mai mult timp, trebuie sa eviti expunerea acesteia la temperaturi mari si sa o feresti de zgarieturi.

Cel mai bun sfat pe care ti-l putem da pentru a-ti usura munca si a economisi bani este insa sa alegi din start un blat pentru bucatarie de calitate si care sa reziste incercarilor grele la care il vei supune de-a lungul timpului, atunci cand gatesti.

Iata care sunt materialele disponibile folosite in constructia blaturilor si ce nevoi specifice de intretinere au fiecare:

1. Blaturi din lemn

Blaturile din lemn ar trebui tratate cu solutii menite sa le protejeze, acestea fiind predispuse crapaturilor si colmatarii. In acest sens ceara sau uleiurile speciale sunt cele mai potrivite. Pentru ca zgarieturile vor fi inevitabile, poti folosi un smirghel pentru a nivela suprafata si apoi reaplica starul protector ales. Pentru a curata un astfel de blat, poti folosi un produs din comert destinat lemnului, care sa nu fie abraziv, sau iti poti face propria solutie de curatat, din apa calduta amestecata cu otet alb, distilat. Dupa ce cureti blatul, asigura-te ca este complet uscat.

2. Blaturi din marmura si granit

Aceste suprafete sunt renumite pentru rezistenta lor in timp, insa au nevoie de un regim de ingrijire special, menit sa le fereasca de pete. Gasesti in comert solutii speciale care trateaza granitul si marmura, iar pentru ingrijirea de zi cu zi poti folosi un mix de apa calduta si detergent pentru vase. La sfarsit, sterge cu un prosop din microfibre, care va da stralucire acestor suprafete. Evita substantele acide si pe cele abrazive, pentru ca acestea vor indeparta stratul de protectie al suprafetelor din marmura si granit.

3. Blaturi laminate

Blaturile Formica sunt renumite pentru practicabilitatea lor. Nu au nevoie de tratamente speciale de intretinere si sunt foarte rezistente in timp. Nu sunt insa invincibile, asa ca tot trebuie sa folosesti tocatoare, pentru a evita zgarieturile si arsurile. Poti curata aceste suprafete cu ajutorul unei carpe moi si a unui produs clasic de igienizare destinat bucatariei. Stai deoparte de produsele acide sau alcaline si de buretii din otel. Nu este o idee buna nici sa freci aceste blaturi cu partea abraziva a buretilor de bucatarie.

4. Blaturi din otel inoxidabil

Specifice mai ales bucatariilor comerciale, aceste blaturi sunt foarte usor de intretinut si de curatat. Tocmai de aceea le vei vedea mai ales in restaurante. Nu necesita mai mult de un produs specific pentru suprafetele din otel inoxidabil si o carpa din microfibra.

5. Blaturi din steatit

Steatitul este o piatra naturala neporoasa, fapt care o face rezistenta in fata zgarieturilor si a petelor. O poti curata cu orice produs universal destinat tratarii suprafetelor din bucatarie, insa acesta nu trebuie sa fie abraziv. Acest material isi schimba si culoarea, in functie de modul in care alegi sa-l tratezi. Il poti lasa sa prinda patina timpului si astfel va arata spectaculos sau il poti trata cu ulei mineral pentru a-i intensifica si scoate in evidenta culorile.

Tu ce trucuri folosesti pentru a curata blaturile de bucatarie? Functioneaza?

Sursa foto: Shutterstock.com