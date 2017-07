Cum sa-ti incurajezi si sa-ti motivezi copilul. Sfaturi utile oricarui parinte

De multe ori suntem tentati sa ne ghidam copii catre lucruri practice - o facultate cautata, o cariera banoasa - dar cel mai mult ar trebui sa ne gandim cum sa ii incurajam sa isi urmeze visurile chiar si atunci cand unele usi sunt inchise. Mai mult decat atat, un copil ambitios este un viitor adult ambitios si care isi va atinge idealurile. Iata cateva moduri in care parintii isi pot incuraja copii sa fie bataiosi si sa-si urmeze telurile:

1. In copilarie, orice lauda este binevenita, dar trebuie sa stim cum sa o facem

E inca mic si pare ca nu asculta oricum ce ii spun. Si tu crezi asta? Ei bine, pentru copii este foarte important sa se simta apreciati si laudati inca din primii ani de viata. Asta nu inseamna ca trebuie sa aplaudam copilul la orice mica reusita, ci ca trebuie sa-i recunoastem pur si simplu meritele.

Cum iti poti lauda copilul fara sa exagerezi? Cea mai buna metoda este sa lauzi procesul in sine sau sa observi eforturile pe care le depune. Aplauda-i initiativa, felul in care abordeaza o anumita activitate sau indatorire si nu neaparat rezultatul ei. In felul acesta intelege ca rezultatul nu este bun pentru ca este al lui, ci pentru ca fiecare parte din proces a fost bine executata. Atentie, nu orice lucru merita laudat, deoarece isi va pierde valoarea. Alege-ti bine momentele si nu oferi recompense pentru orice lucru marunt.

2. Adolescenta si perioada de dupa liceu, critice pentru stima de sine

Copilul tau este aproape adult in toata regula? Nu inseamna ca nu mai ai putere asupra lui cand vine vorba despre atitudinea fata de cariera si angajamentele sale profesionale. In adolescenta este foarte important ca el sa-si exploreze aptitudinile si interesele. Incurajeaza-l sa incerce mai multe activitati si sa mearga la orice competitie sau concurs ce se iveste in calea sa. Este un mod excelent pentru ca el sa-si testeze abilitatile, sa capete experienta in ceea ce priveste controlarea emotiilor.

In facultate, mai mult ca oricand, este un moment excelent pentru el sa participe la proiecte care sa-i testeze cunostintele, cu atat mai mult cu cat il mai desparte putin timp de momentul in care va avea propriul job. O idee ce merita luata in calcul este inscrierea cu un articol pe platforma Y, dezvoltata de antreprenorul Liviu Tudor. Este un proiect bun pentru vacanta de vara ce s-ar putea fructifica intr-un curs de business sau un internship. Exista mai multe astfel de programe, iar daca il incurajezi sa se inscrie in ele ii arati ca ai incredere in el. In plus, acestea sunt oportunitati de dezvoltare personala si profesionala, iar simplul fapt ca a participat la ele il va ajuta sa aiba mai multa incredere in fortele proprii.

3. Uita de comparatii. Ele nu nasc decat frustrari

Copil, adolescent sau aproape adult, indiferent de varsta fiului sau fiicei tale, comparatile cu alte persoane nu ii fac niciun bine. Uneori parintii considera ca in felul acesta il motiveaza, dar in realitate comparatiile au doar efecte negative. Mai mult decat atat, comparatia intre frati are influente asupra personalitatii copilului pentru intreaga viata si trebuie evitata cu orice pret.

Fiecare copil este unic in felul sau, are propria sa personalitate si propriul ritm de invatare. Atunci cand il compari cu o alta persoana ii arati ca nu este indeajuns de bun pentru exigentele tale, iar asta il poate descuraja si determina sa se revolte si sa dezvolte un comportament rebel doar pentru a demonstra ca nu este deloc precum persoana cu care a fost comparat.

Un copil incurajat in doze potrivite poate sa-si atinga orice tel si sa devina un adult de succes, iar parintii nu trebuie sa uite acest lucru.

Sursa foto: Olesya Kuznetsova/Shutterstock