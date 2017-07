Iata cateva exemple de obiceiuri care apartin celor BOGATI si pe care Tom Corley considera ca le putem folosi pentru a ne educa copiii in ideea reusitei in viata:

Tom Corley este o autoritate internationala in arta bogatiei si a abundentei, un expert in crearea de obiceiuri pozitive care sa atraga dupa ele succesul pe plan material. Tom Corley este si autorul cartilor: Rich Habits, Rich Kids and Change Your Habits Change Your Life and Rich Habits Poor Habits.

Ideile sale esentiale acopera o paleta variata de strategii si schimbari de strategii menite sa conduca catre implinirea materiala. Tom Corley a condus un studiu de 5 ani in care a identificat peste 300 de obiceiuri zilnice care ii separa “pe cei care au” de “cei care nu au”. In urma acestui studiu, Tom Corley a identificat diferentele de mentalitate si obiceiuri dintre cei bogati si cei saraci.

De multe ori insa, proprii parinti sau sistemele scolare nu incurajeaza copii sa aiba succces pe plan material. “In mod evident, fiecare elev vrea sa aiba succes in viata si crede ca va avea succes, insa niciunul dintre ei nu a fost invatat de parinti sau de sistemul scolar CUM sa aiba succes financiar in viata. Nu numai ca nu exista cursuri despre principiile financiare ale succesului, dar nu exista niciun curs structurat care sa ii invete alfabetul financiar de baza. Ne crestem copiii ca sa fie analfabeti financiar si sa esueze in viata”, afirma autorul pe site-ul richhabits.net.

“Ceea ce este si mai rau este ca odraslele noastre sunt invatati de parinti, de sistemul scolar, de politicieni si de presa nationala. Ei ii invata pe copiii nostri ca cei bogati sunt corupti, lacomi, au prea multa bogatie si ca aceasta bogatie trebuie sa fie redistribuita”, completeaza aceasta.

De fapt, sustine autorul, cei saraci sunt saraci fiindca in ei au fost inculcate anumite obiceiuri ale Saraciei si prea putine obiceiuri ale Bogatiei. De asemenea, intr-un articol publicat pe acelasi site, autorul sustine ca este de datoria parintilor si a scolilor deopotriva sa le insufle copiilor obiceiuri zilnice sanatoase care sa ii conduca catre un succes sanatos. Iata cateva exemple de obiceiuri care apartin celor bogati si pe care Tom Corley considera ca trebuie sa le insuflam copiilor nostri pentru a ii educa in ideea reusitei in viata:

Tom Corley: 17 obiceiuri ale Bogatiei pe care sa le insufli copiilor tai

1. Limiteaza utilizarea televizorului, a retelelor de social media, a telefoanelor, tabletelor sau a jocurilor video la nu mai mult de o ora pe zi.

2. Copiii ar trebui sa citeasca o carte de non-fictiune o data pe saptamana si sa scrie un rezumat de o pagina cu ce au inteles din cartea respectiva. Parintii au responsabilitatea de a citi cap coada ce au scris copiii.

3. Incurajeaza-ti copiii sa faca cel putin 20-30 de minute de miscare fizica in fiecare zi.

4. Limiteaza consumul de junk food la nu mai mult de 300 de calorii pe zi.

5. Invata-ti copiii sa viseze si sa isi urmeze visurile. Indeamna-i sa scrie un scenariu despre cum isi imagineaza viata lor ideala in viitor.

6. Invata-ti copiii sa isi stabileasca teluri/ obiective.

7. Incurajeaza copiii care sunt mai mari si se afla la varsta la care pot sa o faca sa munceasca sau sa faca munca de voluntariat cel putin 10 ore pe saptamana.

8. Invata-ti copiii sa economiseasca cel putin 25% din castigurile lor si 25% din banii primiti.

9. Invata-ti copiii ca este important sa ii sune pe cei din familie, pe prieteni, pe profesori, antrenori etc de ziua lor de nastere pentru a le ura la multi ani.

10. Invata-ti copiii sa trimita biletele de multumire de fiecare data cand cineva face ceva dragut pentru ei.

11. Reasigura-ti copiii ca greselile sunt bune si nu rele. Copiii trebuie sa inteleaga ca insasi fundatia succesului este construita pe lectiile pe care le invatam din greselile noastre.

