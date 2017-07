Dragul meu sot, nu mai sunt femeia pe care ai luat-o de sotie

Nu vreau ca tu sa crezi ca nu mai esti la fel de important cum erai odata. Nu as putea sa traiesc aceasta viata fara tine si nici nu as vrea. Insa realitatea este ca esti un adult si ca poti sa faci lucruri pentru tine

Scrisoarea in care Laura Birks, editor freelancer din New Jersey si mama a doua baieti gemeni, si-a exprimat gandurile sale cele mai profunde catre sotul sau, a facut inconjurul internetului. Scrisoarea a fost publicata initial pe blogul parent.co si preluata ulterior de mai multe publicatii si bloguri. Multe persoane din intreaga lume au rezonat cu gandurile Laurei, altele au dezaprobat-o in schimb. Un lucru este sigur: postarea a starnit numeroase reactii si comentarii. Cititi mai jos scrisoarea Laurei catre sotul sau:

Scrisoare catre sotul meu: Nu mai sunt persoana cu care te-ai casatorit

Dragul meu sot,

Imi pare rau.

Imi pare rau ca te-am neglijat in ultimii patru ani si jumatate. Imi pare rau ca nevoile tale sunt pe un loc secund. Te asigur, inca esti una din prioritatile mele de top – doar ca nu mai esti in fruntea listei.

Stiu ca ai nevoi, dorinte, visuri. Cand iti spun ca vreau sa fiu cea pe care te sprijina, chiar vorbesc serios. Stiu ca esti obosit de scuzele mele ca sunt obosita, ca am o durere de cap sau de faptul ca deja sforai cand te ghemuiesti langa mine. Crede-ma, imi doresc sa mai am energia pe care o aveam in urma cu 5 ani. La naiba, imi doresc sa fi avut energia pe care o aveam in urma cu doua saptamani cand spalam, impatuream si strangeam toate cele 10 gramezi de rufe. Bineinteles, nu ai vazut asta fiindca te lasam sa iti faci somnul de care aveai atat de mare nevoie.

Stiu ca in unele zile pare ca si cum am avea un parteneriat de afaceri. Si ai dreptate. In unele zile – chiar saptamani – asa pare. Sa stii ca imi doresc mai bine pentru casnicia noastra, pentru noi. Fiindca impreuna, ne este al naibii de bine.

Problema este ca viata mea, creierul si corpul meu sunt atat de absorbite de a fi mama pentru acei baieti micuti care seamana exact ca tine. Chiar si atunci cand ei dorm bustean sau stau pe canapea privind un film, creierul meu este inca pe regimul de functionare mama.

Ma gandesc la maine; ma gandesc la cum va fi peste 10 ani de acum incolo. Ma intreb daca ai haine de serviciu pentru maine. Sunt ingrijorata in privinta banilor, a evenimentelor importante din viata noastra si a laptelui. Avem suficient lapte? Nu ma pot opri sa nu mai fiu mama. Este cine sunt acum. Si este fizic, emotional si mental epuizant.

Nu vreau ca tu sa crezi ca nu mai esti la fel de important cum erai odata. Nu as putea sa traiesc aceasta viata fara tine si nici nu as vrea. Insa realitatea este ca esti un adult si ca poti sa faci lucruri pentru tine. Poti sa votezi asa ca poti sa iti prepari singur pranzul. Legal, esti apt sa conduci o masina asa ca poti sa iti dai seama cum sa faci o programare la doctor.

Cand vii acasa de la munca ai parte, din pacate, de cea mai proasta versiune a mea. Le-am oferit copiilor nostri tot ce am avut mai bun. Un mic secret: uneori, in unele zile, nu mai exista pur si simplu cea mai buna versiune a mea. Pur si simplu nu mai este.

Foto int: liza54500 /Shutterstock

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>