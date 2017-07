Sfaturi de la psihoterapeuti pentru o relatie armonioasa cu o soacra dificila

Daca exista un moment in care se poate spune ca ai devenit cu adevarat adult, acela este, cel mai probabil, casatoria. Suna a cliseu, insa realitatea „din teren” arata altceva: decizia de a face acest pas, daca este pe deplin asumata, indica stabilitate, autocunoastere si ca esti pregatita sa iti asumi responsabilitati.

Si daca pare ca ne adresam barbatilor si ca femeile sunt intotdeauna dornice sa se aseze la casa lor, nu este chiar asa. Rata casatoriilor este in scadere - pana si in China, o tara a traditiilor - si pentru ca multe femei nu mai vor sa joace rolul clasic al sotiei, adesea limitat si incarcat de raspunderi, ci isi doresc mai multa autonomie.

O soacra careia ii place sa se amestece in vietile altora si care intervine mereu cu sfaturi nesolicitate nu se potriveste deloc in acest peisaj, in care decizia casatoriei e cantarita tot mai atent. Nimeni nu vrea sa fie controlat si tratat precum un copil care are nevoie mereu de ajutor, la varsta adulta.

Iata cum gasesti cea mai buna rezolvare a situatiilor dificile, conform recomandarilor psihologilor:

1. Pentru unele cupluri, conflictele cu soacra sunt motiv de divort. In cele mai multe cazuri, in ciuda frustrarilor usor de inteles, separarea nu este o decizie responsabila, ci una pripita.

Sfatul specialistilor: Nu lasa relatia cu soacra sau cu alte rude sa distruga o relatie mult mai importanta - aceea cu sotul. Primul pas in rezolvarea conflictelor il reprezinta acceptarea faptului ca soacra ta, cu toate defectele ei, face parte din viata ta. Nu inseamna ca trebuie sa o si iubesti sau sa fii de acord cu toate propunerile ei, ci doar ca trebuie sa gandesti constructiv si sa cauti solutii, iar prima solutie nu este divortul.

2. Pasul doi: acceptarea trebuie sa existe de ambele parti. Cu alte cuvinte, nu trebuie sa te transformi intr-o cu totul alta persoana si sa iti cenzurezi toate obiceiurile - de la tinutele pe care le porti, la tabieturi si modul in care alegi sa iti petreci timpul liber - doar pentru ca asa iti cere soacra.

Sfatul specialistilor: Ca sa te faci acceptata mai usor, alege solutia de compromis: daca ii tolerezi soacrei tale unul sau doua mici capricii care nu-ti sunt pe plac, vei avea mai multe sanse sa ii atragi simpatia. In curand, va adopta si ea o atitudine similara si nu se va mai plange, de exemplu, ca esti fumatoare. Vei avea si mai putine batai de cap daca-i dai solutiei de compromis o forma concreta, alegand, in locul tigarilor clasice, IQOS - tehnologia care nu arde tutunul, ci il incalzeste. Asta inseamna ca mama sotului tau nu va mai putea avea comentarii legate de fum sau de mirosul din casa.

3. Unele dintre remarcile neplacute cu care te va intampina soacra ta nu sunt intentionate. In anumite situatii, ceea ce pare a fi rautate, este de fapt o reactie dictata de factori precum modul in care a fost educata in propria familie, relatia de care a avut parte cu propria soacra, traditii, idei preconcepute, frustrari pe care le simte in relatia cu copilul sau si sotul tau - de exemplu, sentimentul de instrainare.

Sfatul specialistilor: Fii inteleptul din poveste si alege empatia. Ia in considerare toti factorii de mai sus si afla care sunt motivatiile profunde - de care e foarte posibil ca soacra ta sa nu fie constienta - din spatele atitudinii ei ostile. Vei gasi mai usor o cale de a comunica, daca intelegi care ii sunt temerile si convingerile.

Ce trebuie sa retii: Chiar daca, in conflictele cu propria soacra, dreptatea este de partea ta, solutia nu este sa pui paie pe foc si sa perpetuezi discutiile, ci sa gasesti solutii chibzuite, din care va intelege singura cine este adultul. Fii ferma in decizii si impune limite sanatoase, mai ales atunci cand este vorba despre intimitate si cresterea copiilor, dar arata-i, in acelasi timp, respect. In timp, va intelege care este valoarea micilor compromisuri.

Sursa foto: Tom Pumford, Unsplash