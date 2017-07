5 lucruri neobisnuite care iti imbunatatesc substantial viata intima. Le stii?

Pare ca traim in epoca in care, saptamana de saptamana, mai apare inca un studiu despre cum am putea sa ne imbunatatim viata intima. Unele dintre ele contin informatii relevante si chiar pot sa genereze schimbari importante in cadrul unui cuplu. Pe de alta parte, unele sunt de-a dreptul bizare.

Iata care sunt cele mai neobisnuite lucruri prin care iti poti imbunatati substantial viata sexuala:

1. Vinul rosu

Vinul rosul creste fluxul de sange spre… anumite zone ale corpului. Un studiu facut in Italia a scos la iveala ca femeile care beau doua pahare de vin pe zi au un libido mai mare decat abstinentele, in timp ce o cercetare din 2012 a demonstrat ca organismul barbatilor care consuma vin rosu secreta mai mult testosteron, hormon legat direct de dorinta sexuala.

2. Un serial TV plictisitor

Potrivit unui studiu publicat recent, cuplurile care au un televizor in dormitor fac de doua ori mai mult sex decat cele care nu au. Bineinteles, asta se datoreaza in special filmelor pentru adul i - in 37% dintre cazuri. Totusi, 29% dintre respondenti au declarat ca un serial TV plictisitor sau o emisiune neinteresanta i-a „impins“ spre sex. Doar asa, din pura plictiseala.

3. O marire de salariu

Peste 6.000 de persoane au participat la un studiu efectuat de International Journal of Manpower in Grecia. Acestea au fost intrebate de cate ori fac sex saptamanal. Apoi ce salariu au. Potrivit datelor obtinute, oamenii cu salarii mai mari se intalnesc intre asternuturi de patru sau chiar mai multe ori pe saptamana. Se pare ca lipsa grijilor financiare chiar creste libidoul.

4. O intalnire plina de adrenalina

Renunta la clasica intalnire la cina si film si planifica ceva plin de adrenalina, daca vrei si actiune in dormitor la final. Un studiu publicat in Archives of Sexual Behavior a scos la iveala faptul ca sporturile extreme, de exemplu, stimuleaza sitemul nervos si ritmul cardiac intr-un fel care mimeaza excitarea sexuala. Si stii unde va conduce asta la sfarsit, nu?

5. Si… avocado

Se pare ca avocado nu iti imbunatateste numai salata, dar si viata sexuala. Asta arata un studiu care spune ca acestea ar avea efect afrodisiac. A a ca, data viitoare cand mergi la restaurant, da vita cabo pe o cina sanatoasa, plateste nota si fugi direct spre dormitor.

Asadar, o bautura buna precum vinul rosu, un serial prost, avocado sau chiar o marire de salariu pot readuce pasiunea inapoi in dormitorul tau. Important este sa nu te dai batuta si sa incerci si aceste metode, mai putin obisnuite, dar cu siguranta eficiente pe termen lung. Tu ce strategii ai folosit de-a lungul timpului, pentru a-ti imbunatati viata sexuala? Au functionat?

Sursa foto: Shutterstock.com