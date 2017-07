4 moduri in care iti poti face copilul sa iubeasca scoala. Tu le pui in aplicare?

In urma cu un an, ministrul Educatiei din perioada respectiva declara ca 70% dintre elevii romani se simt nefericiti la scoala. Desi nu pot compensa pentru hibele din sistemul de educatie, parintii au o influenta importanta asupra felului in care copiii lor privesc scoala. Iata cateva moduri prin care iti poti determina copilul sa mearga cu drag la scoala:

1. Arata-i partea distractiva a educatiei

Scoala poate fi si distractiva pentru copii, mai ales in clasele primare, cand matematica si limba romana pot fi invatate cu ajutorul jocurilor. Notiunile introductive de la aceste materii pot fi abordate dintr-o perspectiva distractiva, astfel incat copilul sa nu simta orele de curs drept o obligatie. Imagineaza-ti cat de vesel va fi de la inceputul anului scolar, daca asociaza orele de curs si invatatul cu astfel de rechizite colorate ce se aseamana cu jucariile, care deja fac parte din universul lui. Va fi o adevarata placere pentru el sa-si faca ghiozdanul zilnic si sa le foloseasca la scoala, la fiecare ora.

Par lucruri marunte, dar, in definitiv, obiectele cu care lucreaza in fiecare zi definesc pentru el scoala si educatia. Fiecare lucru conteaza cand vine vorba despre felul in care priveste el scoala si educatia, in general.

2. Evita sa subminezi autoritatea invatatorului sau a profesorului in fata copilului

Ca parinti, suntem tentati sa ii judecam prea aspru pe profesorii copiilor nostri si uneori chiar sa vorbim in termeni mai putin respectuosi despre ei in fata copilului. Orice elev a spus macar o data „are profesoara ceva cu mine”, pentru a scuza o nota mica, insa asta nu inseamna ca trebuie sa le dam in mod automat dreptate copiilor.

Respecta invatatorul si profesorii si nu le submina niciodata autoritatea in fata copiilor, indiferent de parerea personala. Copiii isi insusesc foarte repede parerile parintilor si pot capata chiar o aversiunea fata de un profesor si de materia pe care o preda. Daca ai constatat ca exista, intr-adevar, o problema cu un anumit dascal, incearca sa o rezolvi fara sa-l implici pe copil – printr-o discutie cu profesorul respectiv, cu dirigintele sau directorul si, in ultima instanta, apeleaza la un transfer.

3. Fii tu insati un model de urmat

Prin puterea exemplului ii poti insufla copilului dragostea pentru scoala si cunoastere. Tu esti primul si cel mai important model din viata copilului tau si atitudinea ta fata de educatia lui este un punct cheie. „Ca parinte, esti profesorul cu cea mai puternica influenta asupra copilului tau. Cand parintii citesc o carte sau merg la cursuri si workshopuri, le arata copiilor faptul ca invatam pe tot parcursul vietii – fapt care le insufla copiilor o atitudine pozitiva cand vine vorba despre educatie”, spune Brenda Nixon, expert in parenting.

4. Lasa-i timp sa fie copil si sa se bucure de anii de scoala

Copiii absorb imediat informatia si dobandesc foarte repede noi abilitati, motiv pentru care multi parinti vor sa profite de perioada aceasta de dezvoltare si sa-i ofere copilului cat mai multe informatii si modalitati de a invata. Din acest motiv se ajunge adesea la o suprasolicitare a copilului, la stres, oboseala si la o atitudine negativa fata de scoala.

Orice persoana, fie ea adult sau copil, are nevoie de timp pentru propriile interese sau pur si simplu pentru odihna, pentru a-si limpezi mintea. Primul lucru pe care il ai de facut atunci cand esti tentata sa adaugi o noua activitate extrascolara in programul copilului este sa te gandesti de la cine a pornit initiativa si sa observi atitudinea copilului tau fata de activitatea pe care i-o propui, ne sfatuieste Marilyn Wedge, specialist in terapia de familie. In cazul in care tu esti mai interesata de activitatea respectiva decat copilul tau, mai bine renunta la ea.

Parintii sunt un pion important cand vine vorba despre educatia copilului si este esential ca noi sa ne asumam responsabilitate pentru atitudinea lui fata de scoala si sa nu blamam doar sistemul si profesorii.

Sursa foto: wavebreakmedia/Shutterstock