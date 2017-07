3 lucruri care iti vor face viata mult mai usoara daca alaptezi

Alaptatul este un lucru natural, spun majoritatea oamenilor. Nimic mai gresit: unele mamici la inceput de drum au nevoie de ajutor, iar experienta in sine nu este chiar atat de placuta precum se spune prin revistele de parenting. Daca si tu esti in situatia descrisa mai sus, asta nu inseamna ca trebuie sa renunti cu totul la ideea de a alapta. Insa, cu siguranta, iti poti face viata mai usoara.

Iata care sunt cele trei lucruri care te vor ajuta daca ai ales sa alaptezi:

1. Perna de alaptat

Vei fi surprinsa de cat de greu poate sa fie un nou-nascut, mai ales cand te chiui sa-l alaptezi ore in sir, nu vrea sa manance, iar tu trebuie sa stai aplecata asupra lui. Cu o astfel de perna pentru alaptat viata ta va fi mult mai usoara. Aceasta va sustine greutatea bebelusului si va face experienta alaptatului una mult mai placuta pentru tine, dar si pentru copilul tau. Durerile de spate vor disparea in curand ca prin minune. Daca totusi persista, mai ales in zona de jos a spatelui, incearca sa asezi o perna sau un teanc de carti sub picioare.

2. Pompa pentru san

Daca trebuie sa te intorci la munca dupa concediul de maternitate, dar vrei sa continui sa alaptezi, o pompa pentru san este esentiala. Ar fi bine sa te gandesti la una electrica, pentru ca cea manuala este mai greu de folosit si vei avea nevoie de ea foarte des. Apoi, achizitioneaza mai multe randuri de sticle si tetine, ca sa nu stai la 3 dimineata sa speli ustensile pentru bebe. Nu in ultimul rand, gandeste-te la o solutie de depozitare a laptelui pe care il pompezi.

3. O aplicatie special creata pentru mame care alapteaza

Sunt multe lucruri la care trebuie sa te gandesti atunci cand alaptezi, iar sansele sa fii foarte obosita sunt foarte mari. Din fericire, exista o aplicatie care rezolva aceasta problema. Un astfel de ajutor instalat pe telefonul mobil sau pe tableta te va ajuta sa tii pasul cu programul incarcat al sesiunilor de pompat si alaptat sau cu timpii de veghe si cei de odihna ai nou-nascutului. In plus, cu o astfel de aplicatie vei avea mereu la dipsozitie o istorie a greutatii sau a inaltimii bebelusului tau. In plus, ofera sfaturi neasteptat de bune despre cum poti alapta mai usor, mai ales daca esti mama pentru prima data.

Alaptatul nu este greu daca reusesti sa gasesti lucruri care sa-ti faca viata mai usoara. Iar ca mama, nu trebuie sa-ti fie jena sa ceri ajutor celor din jurul tau. Niciodata nu stii de unde vine un sfat care te poate salva dintr-o situatie care pare fara solutie.

Sursa foto: Shutterstock.com