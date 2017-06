Femeia de 55 de ani

Sunt un om tanar ca am curaj sa spun ceea ce cred! Pentru ca am curaj sa port o fusta deasupra genunchiului, am curaj sa glumesc cu un barbat ce incearca sa-mi faca un compliment. Poate nu mai am frumusetea de la 30 de ani, dar am lumina de la 55 si inteligenta oferita de intelepciune!

de Ionescu Maria Gabriela (foto)

Am 55 si sunt mandra de asta pentru ca sunt mandra de mine. Nu sar cu parapanta fiindca am operatie la genunchi, dar merg la sala si la bazinul de inot! Inca pot alerga dupa nepotica mea de 3 ani, desi am avut piciorul rupt. O pot lua in brate, cihiar daca si mana a fost rupta in trei locuri. Ma dau in leagan daca mergem in parc si m-as da si pe topogan, dar se uita lumea ciudat la mine. Sar sotronul cand vad unul desenat pe trotuar, rad la bancuri cu blonde, desi sunt o blonda veritabila! Rad la bancurile bune si ascult heavy metal. Imi place rockul si imi plac toate genurile muzicale (nu ma refer la manele). Acum nu fac pe lupul moralist, nu vin cu texte preluate, nu citez din clasici si nici din Buda.

Recunosc ca au fost multe momente cand m-am temut ca voi imbatrani.

La 27 de ani consideram o femeie trecuta de 35 de ani deja terminata… si nu am avut dreptate, la 49 credeam inca ca viata se termina cand faci 50… Gresit!

Varsta nu este decat un numar, cine esti insa in interior conteaza cu adevarat, ceea ce ai cladit in edificiul sufletului tau si chiar ceea ce continui sa cladesti cu fiecare zi, cu fiecare experienta acumulata.

Conteaza ce ai creiat, conteaza ce ai gandit si cum te-ai adaptat schimbarilor din viata ta.

Conteaza ce lasi in urma caci deseori am spus: suntem suma faptelor si gesturilor noastre!

Am fost educata in familie sa fiu demna, sa nu fiu o femeie usoara, sa imi iubesc si respect barbatul, sa fiu o buna gospodina caci dragostea sotului trece prin stomac, sa imi cresc copiii cu frica de Dumnezeu.

Bunica m-a invatat sa imi respect stramosii si parintii si locul de unde provin. Dar cele mai adevarate adevaruri sunt cele pe care le-am descoperit singura!

Sa fiu om! Asta mi-am dorit, sa fiu un om adevarat, un om care nu minte si nu linguseste gratuit. Sa fiu un om integru cu coloana vertebrala!

-Sa FIU ADEVARATA, NU O FACATURA COMPUSA DIN PaRERILE ALTORA!

Tind sa cred ca am reusit in parte, caci continui sa ma construiesc pe interior.

- Sunt un om tanar inca pentru ca stiu sa ma bucur de o floare, de un catel care latra alergand dupa copii in parc, de un curcubeu ce apare dupa o ploaie zdravana.

Foto: goodluz/Shutterstock

