Un copil independent este un copil integrat in societate. Autoservirea la copilul cu autism

Autonomia personala este foarte importanta pentru stima de sine a copilului. Atunci cand copilul realizeaza ca se poate descurca singur, creste gradul acestuia de independenta, dar ii ofera si un sentiment de incredere in fortele proprii.

Abilitatile de autonomie personala sunt un aspect extrem de important in dezvoltarea copilului. Atunci cand copilul este mic, de obicei, accentul este pus pe inteligenta sau pe dezvoltarea limbajului. Asteptarile celor din jur, dar si recompensele sunt indreptate asupra acestor aspecte. Persoanele din jurul copilului il ajuta pe acesta si ii pastreaza destul de mult dependenta. Astfel copiii sunt legati la sireturi de parinti pana la varste mai inaintate sau sunt ajutati sa se imbrace.

Bineinteles ca dobandirea independentei unui copil se realizeaza treptat si in conformitate cu varsta lui. Este important sa le oferim copiilor posibilitatea de a se descurca singuri, de a le oferi incredere si posibilitatea de a-si rezolva singuri problemele pe care le intampina. Autonomia personala este foarte importanta pentru stima de sine a copilului. Atunci cand copilul realizeaza ca se poate descurca singur, creste gradul acestuia de independenta, dar ii ofera si un sentiment de incredere in fortele proprii, iar atunci cand reuseste sa rezolve o sarcina in mod independent i se dezvolta abilitatea de a gasi solutii fara ajutorul celor din jur.

Adultii trebuie sa supravegheze acest proces si sa intervina doar atunci cand este cazul.

“In cazul copiilor cu intarziere de dezvoltare, dobandirea abilitatilor de autoservire poate fi un lucru obtinut cu dificultate si mult efort. Insa aceste abilitati il vor ajuta pe copil sa se integreze in invatamantul de masa si in societate. Astfel copilul cu autism trebuie sa invete sa manance singur, sa se imbrace si sa se dezbrace, sa se spele pe dinti si pe maini. Durata procesului difera de la caz la caz." Bianca Tiigau, specialist Asociatia pentru Interventie Terapeutica in Autism.

Dobandirea abilitatilor de autoservire se exerseaza atat in cadrul orelor de terapia, cat si acasa. Este important ca aceste abilitati sa se predea separat si cu multa rabdare, in pasi mici si cu scaderea promptului (a ajutorului). Acesta din urma este de natura fizica, nu este indicat promptul verbal in astfel de activitati deoarece scaderea acestuia se realizeaza cu dificultate, sau prin imitare ( Fa ca mine!).

Programele de autoservire, toaleta, cele care promoveaza independenta copilului trebuie sa fie atent discutate de echipa pluridisciplinara. Pentru a va exemplifica modul in care se realizeaza un program am ales: Spalatul pe maini. Cerinta: Spala-te pe maini!