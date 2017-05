Cum poti combate dificultatile in alaptare? 7 situatii in care pompa de san este indispensabila

Din acest motiv majoritatea mamicilor planuiesc sa hraneasca bebelusii exclusiv prin alaptare cel putin in primele 3 luni de viata. Totusi, doar o treime din mamici reusesc sa alapteze pe durata intregii perioade dorite, potrivit unor studii realizate de Organizatia Mondiala de Sanatate in colaborare cu Academia Americana de Pediatrie.

Conform cercertarilor lor, cele mai multe mame doresc sa isi alapteze bebelusii pana la pragul de 6 luni fara a introduce alte alimente in dieta micutilor, iar 85% isi doresc sa atinga pragul de 3 luni. Din pacate insa, doua treimi intampina probleme cu alaptarea.

Daca micutul nu vrea sa se hraneasca de la san sau cantitatea de lapte pe care o produci nu este suficienta, utilizarea unor pompe de calitate pentru san se va dovedi de mare folos, fiind indispensabile mai ales in primele saptamani de viata. Ai de ales intre o pompa manuala sau una electrica precum aceste pompe pentru san, care stimueaza lactatia si imita actiunea de hranire naturala cu ajutorul cupei din silicon, oferind in acelasi timp confort mamei. Iata in ce situatii se va dovedi indispensabila:



1. Pentru a obtine cantitatile de lapte necesare. Printre cele mai comune motive din cauza carora mamele inceteaza alaptarea este productia insuficienta de lapte. Institutul National de Sanatate afirma in cercetarile sale ca 35% din femeile care intrerup alaptarea invoca acest motiv. Pompele au efectul de a stimula lactatia si de a obtine rezerve de lapte care pot hrani micutul ori de cate ori este nevoie.

2. Daca bebelusul nu poate prinde sanul. In situatiile in care sanii mamei sunt foarte plini, folosirea unei pompe pentru a extrage putin lapte vor ajuta apoi micutul sa prinda sanul. Desigur, in cazul in care noul nascut refuza in totalitate sanul, pompa este singura solutie prin care il vei putea hrani cu lapte matern.

3. Pentru a evita hranirea cu lapte praf. Prin stocarea laptelui matern, bebelusu poate fi hranit si in momentele in care mama este plecata, fara a folosi laptele praf ca inlocuitor, oferind bebelusului o cantitate de nutrienti pe care laptele praf nu o poate asigura. Astfel, mamicile pot obtine mai multa libertate fara a se ingrijora daca nu se intorc la timp pentru masa micutului. Spre exemplu, lasand acasa provizii cu lapte matern, mamele se pot intoarce la job mai repede.

4. Pentru a permite tatalui sa hraneasca bebelusul. Se vorbeste adesea despre legatura stransa care se formeaza intre copil si mama in timpul hranirii, o legatura pe care tatii nu o pot experimenta in timpul alaptarii. Stocand laptele matern, insa, tatal va pute sa isi hraneasca bebelusul mai devreme si sa se bucure de aceasta experienta.

5. Pentru a oferi mamei ocazia de a se relaxa. Alaptarea poate fi colplesitoare si extrem de solicitanta pentru unele mamici, asa ca ocazionala pauza este intotdeauna binevenita. Folosirea biberonului ajuta mamicile sa isi hraneasca bebelusii, fara presiunea suplimentara asupra corpului pe care o are alaptarea.

6. Pentru a hrani bebelusii bolnavi prematuri. Imediat dupa nastere, unii copii prematuri vor fi prea slabiti pentru a putea fi alaptati, iar hranirea lor va putea fi facuta doar cu biberonul. Volumul mare de nutrienti din laptele matern ii va ajuta sa prinda putere mult mai repede, asa ca o pompa de san va fi indispensabila intr-o astfel de situatie.

7. Pentru a ameliora durerile provocate de umflarea sanilor. Senzatia unui san plin cu lapte dintre mesele micutului poate fi extrem de neplacuta uneori, iar flosirea unei pompe pentru a extrage o parte din lapte va ameliora considerabil senzatia de durere.

Asadar, o pompa de san performanta, fie ea manuala sau electrica, ii poate asigura bebelusului tau o rezerva constanta de lapte matern ori de cate ori are nevoie, oferindu-ti mai multa libertate. Tu ce pompa de san preferi?

Foto: Shutterstock; Copyright: pyrozhenca, Garnet Photo