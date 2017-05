Cu siguranta ai inceput cautarea pentru cadoul micutului tau de Ziua Copilului, acel cadou care sa poata face diferenta, pentru ca el sa spuna: „Da, mami mi-a luat in sfarsit jucaria aceea!” sau „Tati m-a dus acolo de 1 iunie!”. Asa ca, pentru a te organiza bine in avans, ca sa nu ramai pe ultima suta de metri, am venit in ajutorul tau cu cateva sugestii de cadouri de Ziua Copilului pentru baieti si fetite deopotriva.

Am realizat o selectie de cateva produse pentru copii cu varsta de minmum 3 ani – jocuri, jucarii si obiecte pentru activitati antrenante, care cu siguranta ii vor bucura pe micuti. Si ne-am gandit sa excludem din start ideea de dulciuri, ciocolata & co. Pentru ca acestea constituie adesea niste cadouri nu doar nesanatoase pentru un copil, dar si lipsite de originalitate, de farmec sau inspiratie. In plus, un cadou temporar nu creeaza amintiri frumoase pe termen lung.

Desigur, oricare dintre aceste sugestii pot constitui un cadou mult asteptat si pe placul oricarui copil, nu doar al tau. Nu trebuie sa faci daruri doar copilului tau de Ziua Copilului. Cu siguranta ai rude, prieteni, cunostinte cu copii, care s-ar bucura sa le faci o surpriza intr-o zi speciala ca aceasta. Atentie insa aici: vorbeste cu parintii inainte, ca sa nu le iei ceva nepotrivit ori ceva ce au deja. De asemenea, tine cont de varsta copilului, de hobby-urile sau pasiunile sale.

Jucarii din plus vorbitoare si interactive

Cu astfel de jucarii vorbitoare din plus vei asigura in mod clar distractia micutilor pe termen lung. De exemplu, plusul hamster vorbitor de la Cheeky Chatimals, Tan – „Zi ceva ca sa zic si eu”, ii va captiva pe micuti. Acesta repeta ceea ce spui prin simpla apasare a mainii lui stangi. Cand se aprinde beculetul, copilul poate incepe sa vorbeasca, iar dupa stingerea beculetului, acesta se va distra ascultand ce repeta jucaria.

Jucaria vorbitoare din plus este ideala pentru copiii de peste 3 ani, le dezvolta abilitatile de comunicare si limbajul. Functioneaza pe baza de 3 baterii AAA/LR03, incluse in pachet.

Urmareste mai multe modele de jucarii vorbitoare din plus

Jocuri de societate pentru copii

Jocurile tip boardgames pentru copii sau jocurile de societate, in general, ii ajuta sa descopere lumea, sunt educative si pot fi jucate impreuna cu alti copii sau chiar cu parintii, ceea ce va contribui la comuniunea lui cu familia si cunoscutii. Va ajuta sa petreceti mult timp impreuna intr-un mod distractiv si, mai ales in momentele in care va castiga jocul, copilul va dobandi incredere in el. In general, boardgame-urile sunt un cadou perfect pentru copii de peste 5 ani. Cateva sugestii de boardgames pentru copii:

Joc pentru copii Joomba! cu carti de joc reprezentand animale. Scopul este ca jucatorii sa adune cat mai multe carti cu animale. La fiecare tura, jucatorii trag cate o carte si o prezinta celorlalti. Fiecare carte din joc prezinta 4 animale diferite, un animal fiind prezentat o data, altul – de doua ori, altul de 3 ori, iar al patrulea de 4 ori. Bineinteles, pentru a castiga runda, trebuie sa ghicesti cel mai rapid animalul de pe cartea prezentata. Regulile presupun 3 modalitati de joc, pentru a nu intervene plictiseala. Jocul contine 56 de carti si regulamentul. Este usor de jucat si poate fi jucat in numar de 2 pana la 8 persoane. Varsta minima a unui jucator este de 6 ani.

Joc Twister pentru copii: „Piciorul drept pe rosu! Ai inteles! Mana stanga pe verde! Poti? Invarte sageata sa vezi ce culori trebuie sa atingi.” Ultimul jucator ramas e castigatorul. Jocul Twister pentru copii este un joc pentru petrecere, pentru toata familia, de fapt. Contine 4 moduri de joc. E un joc foarte distractiv si care antreneaza atentia si corpul totodata.

Urmareste mai multe jocuri de societate si boardgames pentru copii disponibile online

Jocul Spaghetti: se joaca intre 2 si pana la 4 persoane inclusiv. Este un joc de dexteritate in care jucatorii incearca sa scoata cat mai multe „spaghetti” din farfurie. Sunt 27 de fire pe farfurie in diverse culori, diverse lungimi si care valoreaza puncte: 10 culoare alba - 1 punct, 8 cu tomate - 2 puncte, 6 cu spanac - 3 puncte, 3 cu sepie - 4 puncte. Ai doar 20 de secunde pe tura pentru a scoate cat mai multe spaghetti, dar trebuie sa ai grija sa nu cada pe masa spaghetti pentru ca tura ta se termina instant. Este foarte potrivit de jucat in familie sau intre copii. Varsta minima: 6 ani.

Vezi mai multe detalii despre jocul pentru copii Spaghetti

Puzzle pentru copii

Un puzzle constituie o activitate foarte antrenanta pentru copii, le anima imaginatia si le dezvolta atentia distributiva, precum si memora vizuala. De asemenea, ii invata sa se responsabilizeze, pentru ca, odata inceput un puzzle, isi vor dori sa il termine ca sa se bucure de imaginea reprezentata si compusa din piese chiar de catre ei.

Alege pentru copil un puzzle viu colorat, cu animalute sau cu desene inspirate din povesti. Un puzzle e foarte potrivit pentru copii cu varsta minima de 3 ani si porneste de la 12 piese de puzzle.

Jucarii cu piese Lego

Tot un soi de puzzle, dar care implica geometrie in spatiu, o alt fel de reprezentare a imaginii, dar cu aceleasi efecte educative de dezvoltare a imaginatiei si creativitatii, jucariile tip Lego sunt implicit asociate, in vremurile noastre, cu copilaria.

Nu e copil sa nu aiba cel putin un joc Lego sau chiar o colectie. Astfel de jocuri si jucarii Lego il vor antrena pe orice micut. Jocurile de Lego in general sunt destinate copiilor cu varsta minima de 3 ani, iar categoriile mai complexe pot fi daruite copiilor incepand de la varsta de cel putin 5 ani. In plus, o mare parte din astfel de seturi Lego pot fi utilizate si de catre copii de pana la 12 ani chiar.

Lego este intotdeauna un cadou potrivit pentru orice copil, inclusiv pentru fetite, mai ales ca exista jocuri Lego dragute in teme potrivite si povestilor sau desenelor animate pentru fetite (urmareste oferta actuala la jocuri de Lego).

Triciclete si biciclete - cadouri inspirate pentru Ziua Copilului

Bun, si daca pana acum am discutat despre cadouri – jocuri si jucarii de interior potrivite drept cadouri pentru Ziua Copilului, nu am uitat nici ca vara se instaleaza odata cu aceasta zi speciala, iar plimbarile prin parc sau in aer liber vor fi tot mai dese. Si ca sa fie si mai incantatoare si sa il determine pe pici sa faca miscare si sa adoarma astfel mai usor, ia in considerare sa ii faci cadou o tricicleta – daca este un copil mai mic, pana in 4 ani, sau o bicicleta, daca are peste 5 ani.

In privinta tricicletelor, exista o foarte mare varietate de modele, destinate mai multor categorii de varsta: exista triciclete cu maner de manevrare ca de carucior, din partea parintilor, pentru copii cu varste mai mici; triciclete pentru copii mai mici fara maner de manevrare si triciclete ca o bicicleta cu trei roti, pentru copii mai mari, de peste 4 ani.

Pana in data de 31 mai, ai reduceri la triciclete online, asadar o o ocazie foarte buna sa ii iei micutului cadoul perfect de 1 iunie.

Prima bicicleta poate fi oferita unui copil ca dar de 1 iunie. O va tine minte toata viata si vor fi de nedespartit. Poti alege din multiple modele de biciclete disponibile online la oferta, pe care mai ai timp sa o studiezi pana de Ziua Copilului. In plus, sunt modele dragute de biciclete pentru fetite, dar si modele simpatice de biciclete pentru baieti.

Trotinete pentru baieti si fete de 1 iunie

Pentru un copil de o varsta mai mare, de peste 7 ani sau chiar mai mic, o trotineta poate fi o reala bucurie. Cunoastem putini copii care sa se mai desparta cu usurinta de o trotineta primita de la parintii sau bunicii lui. Se creeaza o conexiune aparte. In plus, ii confera mai mult sentimentul de libertate decat o tricicleta sau o bicicleta.

Ca si in cazul bicicletelor si tricicletelor, foarte multe trotinete sunt decorate simpatic, atat pentru fetite, cu teme din desene animate Disney sau povesti cu printese, cat si pentru baieti, cu personaje si teme din filme sau desene animate cu supereroi.

Alege-I micutului tau trotineta potrivita dintr-o varietate de modele si va fi un cadou perfect pentru 1 iunie!

Mai multe modele de trotinete pentru copii, perfecte drept cadou de Ziua Copilului

Ai vazut? Sa daruiesti unui copil mai mult decat dulciuri este foarte usor. Unde mai pui ca, in afara de cadoul in sine pentru ziua Copilului, ii daruiesti amintiri de vis cu tine, clipe de neuitat create cu ajutorul unor astfel de obiecte.

Sursa front foto: Pexels.com