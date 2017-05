10 jocuri educative pentru invatarea prin joaca

Invatarea prin joaca este o metoda foarte utila, folosita in educatia copilului deoarece joaca este o activitate distractiva pentru copil prin care se maturizeaza emotional, dobandeste incredere in fortele proprii si descopera lucruri noi. Joaca este cea mai buna tehnica pe care parintii o pot folosi pentru a-l ajuta pe copil sa invete lucruri noi.

De-a lungul timpului, specialistii in psihologia copilului si producatorii de jucarii au creat jocuri educative adaptate mai multor categorii de varsta, prin care copiii invata jucandu-se. Jucariile educationale sau educative sunt folosite ca mijloc de educatie mai ales a copiilor de varste mici, scolari si prescolari, ajutandu-i sa-si dezvolte abilitatile intelectuale, creative, logice, lingvistice, emotionale si psihice.

Pentru fiecare etapa a copilariei si nivel de dezvoltare al copilului exista o jucarie potrivita, astfel ca cel mic sa-si dezvolte unele abilitati specifice fiecarei varste in parte.

1. Jucariile pentru bebelusi pot fi zornaitoare – pentru a-i ajuta sa faca legatura intre actiune (agitarea obiectului) si rezultat (sunetul obtinut) sau muzicale - pentru stimularea simturilor bebelusilor; Plusurile si jucariile de apucat incurajeaza abilitatile motorii ale copilului.

2. Jucariile creative gen caramizi din lemn de diverse forme geometrice colorate, constructiile tip lego sau puzzle – dezvolta abilitatile motorii ale copilului, precum si de recunoastere a formelor deoarece acesta trebuie sa le suprapuna sau sa le aranjeze in diferite forme. Sunt recomandate in special pentru varstele cuprinse intre 3-6 ani.



3. Jucariile Montessori sunt foarte simple si il ajuta pe copil sa exploreze posibilitatile oferite de aceste jucarii si sa-i trezeasca interesul. Rolul acestor jucarii este de a-i determina pe copii sa-si creeze propriile jocuri si sa le foloseasca in functie de cunostintele, interesul, curiozitatea si dupa nevoile sale. Aceste jucarii necesita o activitate intelectuala din partea jucatorului si ajuta copiii sa dobandeasca o gama variata de abilitati: coordonarea miscarilor ochi-maini, creativitatea, viziunea spatiala, gandirea logica, abilitati motrice. Copiilor le plac aceste jucarii, inventeaza noi jocuri cu ele, in timp ce se distreaza si se dezvolta armonios.

4. Jocurile lingvistice – au un rol activ in imbogatirea vocabularului celui mic si in dezvoltarea lingvistica a copilului; pot cuprinde jocuri amuzante cu ajutorul carora copiii sa invete alfabetul intr-un mod placut sau jocuri care ii ajuta pe copii sa-si largeasca cunostintele, sa-si dezvolte simtul de observatie si gandirea logica, sa faca rationamente si asocieri.

5. Jucariile educative cu reguli sau jocurile de societate – sunt considerate punctul de plecare in procesul de socializare si disciplinare a copilului. Jocurile de societate dezvolta spiritul de competitie si abilitatile sociale, in acelasi timp cu indemanarea participantilor.

