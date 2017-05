Autismul - un nou membru in familie. Ghid pentru parintii copiilor cu autism

Nu este simplu sa primesti diagnosticul de autism si sa realizezi ca toate planurile pe care le-ai facut pentru copilul tau sunt ruinate intr-o singura clipa. Echilibrul familiei este, de cele mai multe ori, distrus la aflarea acestei vesti. Ce este autismul? Cum se vindeca? Ce trebuie facut? Cum o sa le spun celorlati vestea? Sunt doar unele din intrebarile pe care parintii si le pun. Impactul emotional fiind mult mai mare.

Viata cu un copil cu autism este plina de provocari.

Daca pana in momentul diagnosticarii totul era incert sau scuzabil “Seamana cu X din familie si el a vorbit tarziu” sau „Copilul meu e pasionat de masinute, toata ziua invarte la roti”, dupa totul capata un sens si are o explicatie. Dar sunt oare pregatiti parintii sa ii faca fata?

Este foarte dificil sa iti vezi copilul plangand si sa nu intelegi de ce. Pana si o simpla iesire la rude isi poate provoca teama atunci cand copilul se intinde pe covor si incepe sa urle, aparent, din senin.

Autismul si familia

“Singuratate, lipsa prietenilor, activitati sociale reduse, teama, sunt printre cele mai frecvente probleme cu care se confrunta parintii copiilor cu autism.” dupa cum ne explica Bianca Tigau, specialist Asociatia pentru Interventie Terapeutica (AITA).

Unele familii reusesc sa faca fata situatiilor stresante si sa fie alaturi de copiii lor, altele au nevoie de ajutor pentru a se adapta la noua situatie de viata.

“Parintii se pot izola, pot foarte usor sa intre in depresie, sa fie extenuati din punct de vedere emotional si psihic in lupta cu autismul, in lupta pentru a gasi sprijin si suport. Parintii se simt judecati de societate, isi asuma vina pentru comportamentul copiilor lor in societate si neputinta de a sti cum sa isi ajute copilul.” afirma Bianca tigau, specialist AITA.

Diagnosticul de autism afecteaza fiecare membru al familiei in mod diferit. Parintii trebuie sa se focuseze pe ajutorul oferit copilului cu autism, acest lucru poate cauza stres in relatia de cuplu, in cazul in care exista alti copii in familie acestia sunt si ei stresati. De asemenea, are loc o rearanjare a responsabilitatilor in familie. Parintii trebuie sa aloce mai multe resurse ca timp, bani, sa se implice mult mai activ in viata copilului si sa ii asigure acestuia tratamentul si interventiile de care are nevoie. In cazul unor familii responsabilitatea financiara poate sa cada pe unul dintre parinti, iar acest lucru afecteaza relatia de cuplu sau epuizarea partenerului in cauza.