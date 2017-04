Credeai ca nu ma uit, draga mea mama... Dar am vazut totul!

Cititi cateva versuri tare emotionante de recunostinta adresate de un copil mamei sale si care circula pe internet in diverse variante. Nu se cunoaste cu exactitate autorul acestui text-poezie, insa multe surse mentioneaza ca versurile ar apartine autoarei Mary Rita Schilke Korzan.

Cand credeai ca nu ma uit...

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut cum imi lipesti primul desen pe frigider si am vrut imediat sa mai pictez inca unul.

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut cum hraneai o pisica de pe strada si am invatat ce inseamna sa fii bun cu animalele.

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut ca imi faci prajitura mea preferata si am invatat ca lucrurile marunte pot fi lucrurile speciale in viata.

Foto: YanLev /Shutterstock

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut ca prepari mancare si o duci unui prieten care este bolnav si am invatat ca trebuie sa ne ajutam unii pe altii.

Cand credeai ca nu ma uit, mi-ai dat un sarut de noapte buna si m-am simtit iubit.

Cand credeai ca nu ma uit, ai spus o rugaciune si am crezut ca exista un Dumnezeu cu care pot intotdeauna sa stau de vorba.

Cand credeai ca nu ma uit, ai zambit si m-ai facut sa imi doresc sa am aceeasi frumusete in privire.

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut cata grija si atentie investesti in casa si in noi toti si am invatat ca trebuie sa avem grija de ceea ce ni se da.

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut cum iti onorezi responsabilitatile, chiar si atunci cand nu te simteai bine, si am invatat ca trebuie sa fiu responsabil cand voi fi mare.

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut lacrimi curgand din ochii tai si am invatat ca uneori lucrurile dor, dar ca este in regula sa plangi.

Cand credeai ca nu ma uit, am vazut ca iti pasa si am vrut sa fiu tot ceea ce pot sa fiu.

Cand credeai ca nu ma uit, am invatat majoritatea lectiilor vietii de care am avut nevoie pentru a fi o persoana buna atunci cand voi fi mare.

Cand credeai ca nu ma uit, m-am uitat la tine si am vrut sa spun: “multumesc pentru toate lucrurile pe care le-am vazut atunci cand credeai ca nu ma uit.”

Autor: Mary Rita Schilke Korzan





Foto homepage: HQuality /Shutterstock