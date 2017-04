Iata cateva lectii de parenting pe care antropologi si documentaristi care au studiat triburile indigene, le-au invatat de-alungul timpului de la acesti oameni pe care noi ii consideram “salbatici”.

De altfel, in domeniul psihologiei exsita o intreaga literatura care face referire la vechea intelepciune de a ne creste pruncii, o intelepciune pierduta in lumea noastra, dar pe care o putem observa in modul cum cele mai izolate triburi ale lumii inca isi ingrijesc copiii si astazi.

1. Cel mai sanatos aliment pentru un copil este laptele matern

In triburile indigene copiii sunt alaptati la san pana la 4-5 ani. Mamele stiu, conform unei traditii stravechi, ca laptele matern este cel mai sanatos pentru sistemul imunitar al copiilor.

2. Copiii nu ar trebui sa cunoasca singuratatea

In triburile indigene, bebelusii se afla in contact strans cu o alta fiinta umana. Ei sunt purtati de adulti, pe spate sau la piept. Daca parintii muncesc, alti membri ai tribului se ocupa de acest aspect. Iar noaptea, ei dorm cu parintii sau alte rude.

3. Copiii nu plang daca aceasta nevoie a lor de atasament este indeplinita

Oamenii triburilor stiu ca cei mici au nevoie de caldura si confortul atingerii, pentru a face fata in fiecarei etape a dezvoltarii lor. Astfel, in triburi, auzi rare ori copiii plangand.

4. In triburi lipsesc carucioarele, ceea ce ii ajuta pe copii sa evolueze

Oamenii triburilor sunt privati de privilegiile lumii moderne, astfel incat aici nu exista carucioare. Copiii sunt purtati inca de la nastere in marsupii improvizate din panza, peste tot!

Care este beneficiul acestui obicei? “Copiii vad astfel lumea in acelasi mod in care mamele si tatii lor vad lumea. Iar acest lucru ii ajuta pe parinti sa socializeze cu copiii lor inca de la varsta frageda. Din punctul de vedere al invatarii, aceasta practica este mult mai buna decat cea a caruciorului, caz in care bebelusul nu vede prea mult din lumea inconjuratoare, cu exceptia persoanei care il ingrijeste”, explica psihologul Mark Van. Vugt. Mai mult decat atat, acest mod de a purta copiii le da parintilor mai multa libertate de miscare, iar copiii devin mult mai siguri pe ei si independenti fiindca au avut posibilitatea de a vedea lumea dintr-o perspectiva adulta.

