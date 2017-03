Dave Willis este autor a mai multor carti despre relatii si casnicii, ultima sa carte intitulandu-se “The 7 Laws of life: Essential Principles for Building Stronger Relationships”. Dave este totodata si unul din cei mai populari bloggeri internationali in ceea ce priveste relatiile si este citit de milioane de persoane. Casatorit si tata a 4 baieti, Dave Willis ne recomanda pe Goodreads.com 21 de principii care, aplicate in propria casnicie, pot face cu adevarat diferenta!

Dave Willis: 21 de sfaturi pentru a avea o casnicie puternica

via Goodreads.com

1. Alegeti sa va iubiti unul pe altul chiar si in acele momente cand depuneti eforturi sa va placeti unul pe altul. Dragostea este un angajament, nu un sentiment.

2. Raspunde intotdeauna la telefon atunci cand te suna sotul/sotia si, ori de cate ori posibil, incercati sa lasati telefonul deoparte cand sunteti impreuna.

3. Fa din timpul petrecut impreuna o prioritate. Aloca timp pentru o intalnire in toata regula. Timpul este “valuta relatiilor” asa ca investeste timp consistent in relatia ta.

Foto: Pavle Bugarski / Shutterstock

4. Inconjoara-te de prieteni care iti vor consolida mariajul si indeparteaza-te de oamenii care te pot tenta sa iti compromiti caracterul.

5. Fa ca rasul sa devina coloana sonora a casniciei tale. Impartasiti momente de bucurie si gasiti, chiar si in momentele dificile, motive pentru a rade.

6. In orice discutie aprinsa, aminteste-ti ca nu exista niciun invingator si niciun invins. Sunteti parteneri in tot asa ca fie castigati impreuna, fie pierdeti impreuna. Lucrati laolalta pentru a gasi solutii.

7. Aminteste-ti ca intr-o casnicie puternica rareori cei doi sunt puternici in acelasi timp. De obicei, sotul si sotia fac cu schimbul si unul dintre ei este puternic pentru celalalt, atunci cand celalalt este slab.

8. Prioritizeaza ce se intampla in dormitor. Nu este suficient doar sexul pentru a construi o casnicie puternica, insa este aproape imposibil sa construiesti o casnicie puternica fara el.

9. Aminteste-ti ca o casnicie nu inseamna 50-50, divortul este 50-50. Casnicia trebuie sa fie 100 -100. Nu inseamna ca trebuie sa impartiti totul in jumatate, ci ca ambii parteneri trebuie sa daruiasca tot ce au.

10. Invata de la alti oameni, insa nu simti nevoia sa iti compari viata sau casnicie cu viata/ casnicia altcuiva. Planul lui Dumnezeu pentru viata ta este unic!