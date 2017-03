Povestile de dragoste din basme pot fi reale, daca tu si partenerul tau va straduiti sa va aratati in fiecare zi iubirea si respectul unul altuia si daca planuiti din cand in cand si cate o activitate diferita fata de clasica cina si un film romantic. Serile petrecute in doi, ca la inceputul relatiei, au o importanta critica pentru a avea parte de o relatie lunga si implinita, spune expertul in psihologie de cuplu, Melanie Schillings. Iata cateva idei pentru a avea parte de o seara in doi inedita si pe gustul amandurora.

1. Seara de mixologie si degustari aromate, o idee ce il va incanta, cu siguranta

Nu trebuie neaparat sa faceti rezervari la un restaurant scump ca sa aveti parte de o seara interesanta, puteti sa va bucurati de o seara placuta in doi chiar acasa la voi. In cazul in care aveti copii, iti propunem sa-i duceti la bunici, la un unchi sau o matusa sau la niste prieteni apropiati si sa va daruiti voua o seara interesanta chiar acasa. Tema? Mixologia!

Este de ajuns sa te uiti printre aceste retete de cocktailuri pentru a gasi bauturile perfecte de preparat in doi. Iti propunem un delicios Mai Tai pentru tine si un Mint Julep pentru el. Desigur, nu trebuie sa preparati doar cate un singur cocktail, ci puteti sa preparati si niste Margarita, Mojito sau un Cosmopolitan.

Iti propunem sa achizitionezi mai multe ingrediente si, dupa ce va infruptati dintr-o cina delicioasa, sa va aprindeti simturile cu niste bauturi preparate chiar de voi. Mixurile si, desigur, gustul delicios al bauturilor vor compune o seara foarte interesanta. Este o idee incitanta si pentru tine, dar si pentru el, si, cu siguranta, o seara altfel, nu-i asa?

2. O intalnire „turistica”

Poate ca locuiti in orasul vostru de ani de zile, insa ati vizitat toate obiectivele listate in brosurile turistice? De multe ori chiar locurile cele mai apropiate sunt si cele pe care le frecventam cel mai putin. Nu trebuie neaparat sa locuiesti intr-un oras mare, pentru a avea in apropiere un obiectiv turistic, un muzeu sau o cladire monument. Fa putina documentare si plecati in cunoastera acestor locuri asa cum o faceti atunci cand mergeti in concediu.

In Bucuresti, de exemplu, puteti merge, daca nu ati fost deja, la Muzeul Tehnic – el va fi cu siguranta incantat, sau la Observatorul Astronomic, dar si in o multime de alte locuri minunate, cuprinse in brosurile turistice, dar pe care nu prea multi localnici le viziteaza.

3. Drumetie, biciclete si picnic intr-o padure din apropiere

Vremea frumoasa bate la usa, asa ca iti propunem o iesire inedita in natura si care va va umple pe amandoi de energie. Luati-va bicicletele (sau inchiriati doua biciclete) si mergeti la un picnic in afara orasului, intr-o mica padure din apropiere. Plimbati-va putin prin natura, apoi intindeti o patura pe iarba si luati si o masa in aer liber (nu uita sa pui in rucsace ceva gustari, dar si niste proseco, cidru sau poate chiar un vin).

Dupa o saptamana incarcata, ce poate fi mai placut decat sa luati impreuna masa in aer liber, ascultand fosnetul frunzelor si ciripitul pasarelelor intr-un decor de basm?

Ce parere ai despre aceste idei? Care te atrage cel mai mult?

Sursa foto: Olena Yakobchuk/Shutterstock, oneinchpunch/Shutterstock