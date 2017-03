Cum cresti un copil fericit. 6 metode inedite sustinute de stiinta

Una dintre cele mai mari provocari pentru parinti este sa gaseasca un echilibru intre ce isi doresc copiii lor si ce este mai bine pentru ei. De la alimentatie, pana la alegerea scolii potrivite si imprimarea unor valori morale de durata, treaba unui parinte pare sa nu se mai termine. Insa cum cresti un copil fericit? Dificultatea gasirii unui raspuns la aceasta intrebare vine din faptul ca fiecare copil este diferit si gaseste fericirea in lucruri diverse. Studiile au descoperit insa mai multi factori de care depinde fericirea copilului:

Lasa-l sa se joace afara mai mult

Pentru copii, orele de joaca sunt cele mai fericite din zi. Iar cand joaca se petrece in aer liber, ei nu beneficiaza doar de abilitatile cognitive si de spontaneitatea pe care i le dezvolta jocurile, ci si de soare si de natura. Probabil si tu iti amintesti cu placere de vremurile copilariei, cand aveai cu siguranta un astfel de leagan de gradina, in care ai fi stat toata ziua si care te-a invatat ce inseamna echilibrul, dar si cat de mult esti dispusa sa risti (cat de sus te poti da cu leaganul). Un copil care se da in leagan este mai activ, mai energic si, spre deosebire de cei care isi petrec timpul in fata calculatorului, are mai mult succes in a gasi solutii la probleme si in a lua decizii.

Fii tu insati fericita

Cat de fericita esti tu are un impact direct asupra fericirii copilului tau. Studiile au aratat ca exista o legatura directa intre mamele deprimate si copiii cu tulburari comportamentale, fara sa existe insa o cauza genetica a acestui fapt. Orice copil isi idolatrizeaza mama si vrea sa o vada vesela si plina de energie. Cand mama este coplesita de probleme, nu ii mai acorda la fel de multa atentie copilului si este predispusa starilor depresive, aceste lucruri sunt reflectate din plin in comportamentul micutului, care cauta sa primeasca atentie cauzand probleme.

Incurajeaza-l sa socializeze si sa isi faca prieteni

Putini parinti acorda o atentie deosebita modului in care copiii lor interactioneaza cu ceilalti copii. Chiar daca micutul tau este timid sau introvertit, el poate invata mult de la tine despre socializarea cu cei din jur, lectie care ii va fi de folos mai ales cand merge la gradinita sau la scoala, dar si mai tarziu in viata. Poti incepe prin a-ti invata copilul despre empatie si de ce conteaza sa le sarim in ajutor celorlalti, astfel incat el sa inteleaga cum sa relationeze mai usor cu cei de varsta lui.

Nu ii cere perfectiune sau performante intangibile

Studiile arata ca acei copii carora li s-a cerut mereu sa performeze sufera mai des de depresie si de anxietate. Parintii care pun presiune asupra copiilor sa fie cei mai buni sau sa ia cele mai bune note ii fac pe cei mici sa simta ca, indiferent ce ar face, nu vor fi niciodata suficient de buni pentru a merita iubirea parintilor. Cand ii laudam pe copii pentru efortul depus mai degraba decat pentru rezultatele obtinute, ei vor deveni mai receptivi la a invata lucruri noi si nu se vor teme de situatiile competitive.

Invata-l sa fie optimist

Copiii care sunt invatati sa gaseasca un lucru bun in orice situatie, inca de la varsta de 10 ani, au un risc redus la jumatate sa sufere de depresie la pubertate. Psihologul Christine Carter spune ca optimismul merge mana in mana cu fericirea si, spre deosebire de pesimisti, oamenii optimisti au mai mult succes la scoala, la serviciu si in sport, sunt mai sanatosi si traiesc mai mult, au casnicii mai fericite si sunt mai putini predispusi sa sufere de anxietate sau depresie.

Invata-l despre autodisciplina

Autodisciplina unui copil este un indicator mai bun al succesului in viata decat inteligenta. Copiii care reusesc sa se stapaneasca in anumite situatii sunt mai inteligenti din punct de vedere emotional si isi dezvolta capacitatea de a se feri de anumite situatii periculoase si de a se lasa usor influentati de cei din jur. „Testul bomboanelor”, cel in care mai multi copiii au fost lasati in doua camere - una in care mai multe bomboane au fost puse pe o masa, alta in care bomboanele se aflau intr-o cutie - si li s-a spus ca nu au voie sa le manance arata cum functioneaza mintea celor mici. Copiii aflati in incaperea in care bomboanele nu erau la vedere au asteptat cu 15 minute mai mult decat cei pentru care bomboanele erau lasate pe masa.

Cate dintre aceste lucruri stiai? Care crezi ca este cel mai eficient pentru cresterea unui copil fericit?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Cheryl E. Davis