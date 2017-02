5 trucuri destepte prin care iti faci copilul sa adore scoala si invatatura

Orice mama isi doreste sa aiba un copil inteligent, care sa obtina rezultate bune la invatatura si sa isi creasca astfel sansele de a avea un viitor stralucit. Insa discutiile despre teme si folosul invataturii pot naste mici razboaie in familie. Cel mic prefera sa se joace, sa se uite la televizor sau sa stea la calculator, dar cu putina rabdare si cateva strategii bine puse la punct ii poti starni curiozitatea si pasiunea pentru invatat. Iata ce ai de facut:

Transforma rezolvarea temelor intr-o joaca

Pentru ca micutul tau sa nu mai perceapa temele drept o corvoada, tot ce trebuie sa faci este sa transformi aceasta activitate intr-una cat mai placuta si distractiva pentru el. De exemplu, in SUA, scolarii invata literele din abecedar cu ajutorul unui cantecel, care ii ajuta sa retina mai usor. De asemenea, niste rechizite scolare ca acestea, care seamana mai degraba cu niste jucarii distractive, il vor face pe cel mic sa astepte cu entuziasm momentul in care va incepe sa isi faca temele. Dupa cum vezi, acestea sunt mai ieftine decat in unele librarii si le poti comanda chiar acasa.

Impartaseste-ti pasiunile cu copilul tau

Vorbeste cu scolarul despre lucrurile interesante pe care le-ai aflat, indiferent ca este vorba de un subiect de stiinta, sport, arta sau gatit. Daca citesti un articol fascinant sau te uiti la un documentar, povesteste-i apoi copilului tau despre ce ai invatat de acolo, de ce ti s-a parut interesant si explica-i in cateva fraze simple despre ce era vorba. Nu numai ca ii vei starni curiozitatea in legatura cu niste teme necunoscute pentru el, dar ii vei arata si ca invatarea nu se termina odata cu scoala si ca este important sa isi dezvolte cunostintele in permanenta.

Umple-ti biblioteca cu carti

O cercetare a Universitatii Harvard a descoperit ca acei copii care au acces constant la carti sunt mai motivati sa citeasca si ca micutii proveniti din familii in care exista o biblioteca plina cu literatura universala sunt mai interesati de lectura. Cartile ar trebui tinute la indemana copiilor si ii poti face chiar recomandari legate de povestile pe care ar trebui sa le citeasca. Exista numeroase opere scrise pe intelesul copiilor, insa, daca observi ca micutul tau are o pasiune pentru un anumit tip de literatura, lasa-i libertate deplina de a alege singur ce carti sunt relevante pentru el.

Stimuleaza-i creativitatea si imaginatia

Daca scoala are un neajuns, atunci acela este ca ii face pe copii sa gandeasca dupa niste tipare si nu le permite sa isi dezvolte imaginatia. Rolul tau, ca parinte, este sa compensezi aceasta lipsa si sa iti incurajezi copilul sa invete despre acele domenii care il pasioneaza. Unii copii sunt pasionati de stiinta, altii adora biologia si vor sa invete despre plante si animale, in timp ce altora le place muzica si au o inclinatie naturala spre a studia un anumit instrument. Un studiu al Universitatii din Chicago a descoperit ca atletii de top si artistii de succes au un lucru in comun in background-ul lor: niste parinti care si-au dat seama de potentialul copiilor lor, i-au incurajat sa isi urmeze pasiunile si le-au oferit tot sprijinul pentru a reusi.

Nu pune presiune pe copil

Un interviu realizat cu sute de parinti a aratat ca acei copii motivati, care citesc, invata si isi fac temele singuri, au parinti care nu ii bat constant la cap si nu pun presiune pe ei. Copiii se afla intr-un continuu proces de invatare si, uneori, cel mai simplu mod de a-i ajuta sa invete este sa ii lasi sa se descurce pe cont propriu.

Cu cat un parinte incearca sa isi controleze mai mult copilul, sa ii impuna reguli si limite nenumarate si sa nu il lase sa faca nimic de unul singur, cu atat micutul va creste cu mai multe temeri, va fi mai timid si mai nesigur pe el.

Retine ca educatia pe care i-o faci copilului tau acasa este cu mult mai importanta decat lucrurile pe care le invata la scoala. In familie, copiii isi formeaza valorile, obiceiurile si comportamentele pentru tot restul vietii, asa ca trateaza educatia copilului tau cu multa atentie si tact.



Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Lopolo