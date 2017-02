Psihologi de la Harvard: 6 strategii prin care poti sa iti cresti copiii fericiti si buni!

Specialistii in psihologie de la Harvard ne propun cateva principii de baza, principii ce ar ar trebui sa stea la baza legaturii noastre cu cei mici. Sunt strategii studiate si demonstrate. Functioneaza!

Cercetari in dezvoltare umana arata clar ca semintele empatiei, grijei si compasiunii sunt prezente inca din primele momente ale vietii, dar ca sa devina adulti cu principii, copiii au nevoie de parinti care sa ii ajute sa cultive aceste seminte in fiecare etapa a dezvoltarii lor.

Ar trebui sa muncim pentru a cultiva preocuparea copiilor fata de ceilalti, fiindca in mod fundamental este cel mai bun lucru pe care il putem face si de asemenea, o astfel de atitudine le va asigura mai multa fericire si succes in viata, spun specialistii.

Vor avea mai multe relatii in vietile lor, de asemenea relatii mai stabile si puternice. In viata, chiea fericirii sta in conexiunile valoroase pe care le avem cu ceilalti, fapt demonstrat si de numeroase studii stiintifice.

Specialistii in psihologie de la Harvard ne propun cateva principii de baza, principii ce ar ar trebui sa stea la baza legaturii noastre cu cei mici. Sunt strategii studiate si demonstrate. Functioneaza!

6 strategii prin care poti sa iti cresti copii fericiti si buni!

1. Cum sa cresti copii fericiti: Petrece timp cu ei

Cel mai important aspect al legaturii noastre cu cei mici: petrece timp cu copiii tai. Aceasta este baza pentru totul. Ar trebui sa petreci timp cu copiii tai in mod regulat, sa fii interesat/a de hobbyurile lor, cat si de problemele lor si cel mai important… asculta ceea ce au ei de zis. Nu vei invata doar despre personalitatea unica a fiului sau fiicei tale, dar in acelasi timp actiunile si comportamentul tau le va oferi un exemplu despre cum sa arati incredere si atentie celorlalti.

Foto: Pixabay

2. Cum sa creti copii fericiti: Intotdeauna spune-le copiilor tai cat de mult conteaza ei pentru tine

Foarte multi copii nu stiu ca sunt cele mai importante persoane din lume, pentru parintii lor. Ei au nevoie sa auda aceste vorbe de la tine. Nu uita sa le spui acest lucru, oricat de des posibil. Acest lucru ii face sa se simta in siguranta, iubiti si valorizati.

Foto: Pexels

3. Cum sa cresti copii fericiti: Arata-le cum sa rezolve probleme, nu sa fuga de ele

De exemplu, daca copilul tau decide brusc ca vrea sa renunte la antrenamentul la fotbal, roaga-l sa iti explice de ce isi doreste acest lucru, cat si care sunt obligatiile sale fata de colegii de echipa. Daca in continuare vor sa renunte, ajuta-i sa gaseasca ceva nou care sa le hraneasca pasiunea.

Foto homepage: Pexels

Citeste mai departe >>>